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در گرامیداشت ۲۵ ذیالحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان، از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، توسعه نظام سلامت در کردستان، مدیون دستهایی است که امروز به نشانِ تجربه، لرزشی پنهان، اما ارزشمند دارند و زمانی که شاخصهای سلامت در شیب تند بحران بود، این دستان جوان دیروز بودند که مراقب جان همه ما شدند.
معاون بهداشتی دانشگاه، از یک تغییر بزرگ میگوید؛ از اینکه بهبود همین شاخصهای سلامت، حالا جامعه را به سمت پدیده سالمندی برده است.
افزایش امید به زندگی، مدالی است که بر سینه نظام سلامت میدرخشد، اما همین موفقیت، زنگ خطری را هم به صدا درآورده است.