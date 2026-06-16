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نمایشگاه هنری هستی در نگارخانه شهرکرد گشایش یافت.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: بهناز حافظی بانوی هنرمند چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه مجموعهای از تابلوهای هنری مدرن و دکوراتیو خود را به نمایش گذاشته است.
فرجی افزود: در این نمایشگاه ۳۰ تابلوی مدرن و دکوراتیو با ترکیب خط و نقاشی و متریالهای متفاوت به نمایش در امده است.
به گفته وی علاقهمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا ۲۷ خرداد مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد مراجعه کنند.