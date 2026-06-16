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رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر گفت: طرح شبکه ملی خادم با هدف توسعه خدمات اجتماعی داوطلبانه، توانمندسازی مشارکتهای مردمی و بهرهگیری از ظرفیت معتمدان محلی در حال اجراست و تاکنون نتایج موفقی در استانهای همدان و کردستان به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد جواد عزتی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر با اشاره به اجرای طرح شبکه ملی خادم گفت: این طرح با رویکرد توسعه خدمات اجتماعی داوطلبانه معتمدمحور، الگویی نوین برای حل مسائل اجتماعی با تکیه بر حکمرانی مردمی و مشارکت اجتماعی است.
وی افزود: شبکه ملی خادم با بهرهگیری از ظرفیت معتمدان محلی، خیرین، داوطلبان و نهادهای مردمی، تلاش میکند ضمن شناسایی نیازهای مناطق مختلف، زمینه ارائه خدمات هدفمند و پایدار به اقشار نیازمند را فراهم کند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر ادامه داد: اجرای پایلوت این طرح در استانهای همدان و کردستان آغاز شده و دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته است.
وی گفت: در استان همدان بیش از ۸۰۰ شبکه محلی و روستایی با مشارکت ۴ هزار و ۴۳۰ معتمد محلی شکل گرفته است. همچنین پوشش یکهزار دهیاری و ۲۳۰ مسجد در این استان در دستور کار قرار گرفته و حمایتهای لازم نیز در شورای برنامهریزی استان به تصویب رسیده است.
عزتی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان کردستان تصریح کرد: در این استان ۲۰۰ خانه هلال با مشارکت بیش از یکهزار معتمد راهاندازی شده است. همچنین بانک اطلاعاتی یکهزار و ۲۱۰ دهیاری ایجاد شده و تعامل گستردهای با ۲۷ سازمان مردمنهاد و ۱۱ رسانه برای توسعه فعالیتهای اجتماعی و داوطلبانه شکل گرفته است.
وی افزود: شبکه ملی خادم علاوه بر نقشآفرینی در حوزههای اجتماعی، در شرایط بحران و حوادث نیز میتواند به عنوان بازوی توانمند هلالاحمر عمل کند؛ چراکه معتمدان و شبکههای محلی به دلیل شناخت دقیق از ظرفیتها و نیازهای مناطق، امکان سازماندهی سریع کمکها، شناسایی افراد آسیبپذیر و تسهیل امدادرسانی را فراهم میکنند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف این طرح، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش تابآوری جوامع محلی و گسترش فرهنگ داوطلبی در سراسر کشور است.
وی گفت: تجربه اجرای شبکه ملی خادم نشان داده است که هر جا مردم، معتمدان محلی و داوطلبان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، ظرفیتهای ارزشمندی برای حل مسائل اجتماعی، حمایت از نیازمندان و مدیریت بحرانها ایجاد شده است.
عزتی افزود: سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر توسعه شبکه ملی خادم را به عنوان یکی از برنامههای راهبردی خود دنبال میکند و تلاش دارد با گسترش این الگو در سایر استانها، بستر مشارکت گستردهتر مردم در فعالیتهای بشردوستانه و اجتماعی را فراهم سازد.