به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، طرح کوی پرواز، بزرگ‌ترین طرح نهضت ملی مسکن استان، با ظرفیت ۸ هزار و ۲۷۶ واحد از خرداد ۱۴۰۲ آغاز شده و اکنون به گفته مسئولان، عملیات اجرای اسکلت حدود ۶ هزار واحد آن به پایان رسیده است.

مدیر طرح کوی پرواز گفت: با تأمین به‌موقع آورده متقاضیان و همراهی شبکه بانکی، از اواخر تیرماه بخشی از متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند برای انتخاب واحد دعوت خواهند شد.

علی فریدونی افزود: در بسیاری از بلوک‌ها عملیات نما، نصب در و پنجره، تأسیسات مکانیکی و برقی و دیگر مراحل اجرایی با پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است و همزمان دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز اجرای زیر ساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب را دنبال می‌کنند.

او تاکید کرد: در ادامه پیگیری‌ها، در تماس تلفنی با مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان، آخرین وضعیت طرح‌های این شهرستان را جویا شدیم.

مسعود رضایی مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح ۵۰۲ واحدی نهضت ملی مسکن ملایر خبر داد و گفت: با تأمین منابع و تداوم روند اجرایی، تلاش می‌شود این طرح تا پایان سال به اتمام برسد.

از پیشرفت کارگاه‌های ساختمانی تا روزی که آخرین واحد، به آخرین متقاضی تحویل داده شود از پیگیری‌هایی است که همچنان ادامه دارد.