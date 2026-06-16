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معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: توسعه زیرساختهای آزمون و ارزیابی انطباق، زمان ارزیابی کالاهای وارداتی را از ۱۵.۷ روز به ۶ روز کاهش داده و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت رسانده است.
به گزارش تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صداوسیما، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، در بازدید از آزمایشگاه سنجش آلایندگی و قطعات آسانسور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، با تأکید بر نقش آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی در نظام استاندارد کشور گفت: اعتماد به کیفیت از آزمایشگاه آغاز میشود و هرچه دقت، صلاحیت فنی و اعتبار مراکز آزمون کشور افزایش یابد، اطمینان جامعه به کیفیت کالاها و خدمات نیز تقویت خواهد شد.
وی افزود: توسعه صنعتی، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش اعتماد عمومی بیش از هر زمان دیگری به وجود زیرساختهای معتبر آزمون و ارزیابی وابسته است و آزمایشگاههای تخصصی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام استاندارد، مسئولیت سنجش، اندازهگیری و تأیید انطباق محصولات با الزامات فنی و استانداردهای ملی و بینالمللی را بر عهده دارند.
طاهری اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع رسمی حاکمیتی در حوزه استاندارد، همواره بر توسعه زیرساختهای ارزیابی انطباق، ارتقای توانمندیهای آزمایشگاهی، استقرار روشهای نوین آزمون و افزایش دقت و قابلیت اطمینان نتایج اندازهگیری تأکید داشته و بدون برخورداری از مراکز آزمون توانمند و مجهز، تحقق اهداف کلان کیفیت و استاندارد در کشور امکانپذیر نخواهد بود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیتهای فنی آزمایشگاه سنجش آلایندگی و قطعات آسانسور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته، روشهای آزمون معتبر و نیروی انسانی متخصص، امکان ارائه نتایج دقیق، قابل اعتماد و قابل ردیابی را فراهم کرده است و آنچه برای سازمان ملی استاندارد اهمیت ویژه دارد، صحت، بیطرفی، شفافیت و قابلیت ردیابی نتایج آزمونهاست.
وی افزود: اعتماد عمومی به کیفیت کالاها و خدمات زمانی شکل میگیرد که فرایندهای آزمون و ارزیابی بر پایه معیارهای علمی، فنی و بینالمللی استوار باشند و توسعه فناوریهای اندازهگیری و آزمون نیز فرصتهای جدیدی برای افزایش دقت ارزیابی محصولات، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابتپذیری آنها فراهم کرده است.
طاهری شبکه آزمایشگاهی کشور را از اولویتهای مهم سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: هر میزان توان فنی و تخصصی آزمایشگاههای کشور افزایش یابد، امکان نظارت مؤثرتر، تصمیمگیری دقیقتر و اطمینانبخشی بیشتر به جامعه فراهم خواهد شد. از این رو حمایت از توسعه دانش فنی، ارتقای صلاحیت حرفهای کارشناسان، استقرار الزامات بینالمللی و بهروزرسانی مستمر تجهیزات و روشهای آزمون در دستور کار سازمان قرار دارد.
وی از متخصصان و کارکنان آزمایشگاه سنجش آلایندگی و کنترل قطعات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دلیل تلاش در توسعه زیرساختهای فنی و آزمایشگاهی کشور قدردانی کرد و افزود: اصحاب رسانه نیز با انعکاس صحیح دستاوردهای علمی و فنی کشور، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ کیفیت و استاندارد ایفا میکنند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به دستاوردهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: در سالهای اخیر علاوه بر توسعه آزمایشگاه سنجش آلایندگی، مرکز تست برخورد و مرکز ارتباط با مصرفکنندگان نیز توسعه یافتهاند که در کنار یکدیگر خدمات گستردهای را به حوزه کیفیت کشور ارائه میکنند.
وی همچنین جایزه ملی کیفیت را از دستاوردهای مهم این شرکت برشمرد و اظهار داشت: این جایزه بر اساس مدل بینالمللی «ای اف کیو ام ۲۰۲۵» برگزار میشود و ارزیابیها در آن تنها محدود به شاخصهای فنی نیست، بلکه حوزههایی همچون منابع انسانی، فرایندها، راهبردها و میزان ارزشآفرینی سازمان را نیز شامل میشود.
طاهری افزود: تنها در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۶۰ پروژه در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اجرا شده است؛ پروژههایی که اجرای آنها مستلزم ایجاد هماهنگی میان تجهیزات، مدیریت، منابع انسانی و فرایندهای ارزشآفرین بوده است.
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای این مجموعه در شرایط جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: زیرساختهای فنی و آزمایشگاهی کشور حتی در شرایط خاص نیز فعال بودهاند و نقش مؤثری در استمرار خدمات حوزه کیفیت ایفا کردهاند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: توسعه همین زیرساختها موجب شده است زمان ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی که پیشتر ۱۵.۷ روز بود، به ۶ روز کاهش یابد. همچنین در سامانه سازمان ملی استاندارد این زمان به حدود سه و نیم روز رسیده و برای کالاهای اساسی در دوره اخیر به حدود ۵۲ ساعت کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت کالاها و خدمات نتیجه یک حرکت جمعی میان سازمان ملی استاندارد، شرکتهای بازرسی، آزمایشگاهها، واحدهای تولیدی و خدماتی است و هرگونه اختلال در عملکرد این زنجیره میتواند بر کیفیت محصول نهایی اثرگذار باشد. از این رو اطلاعرسانی صحیح و آگاهیبخشی به جامعه درباره نقش این بخشها از اهمیت بالایی برخوردار است.