به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گفت: آتش سوزی در ارتفاعات مشرف به روستای گناوه لری از توابع بخش مرکزی شهرستان گچساران از ساعاتی پیش آغاز شده است.

سرهنگ جانی نسب افزود: عملیات مهار با حضور نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، گروه‌های مردمی و امدادی در حال انجام است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های موجود برای کنترل آتش‌سوزی به کار گرفته شده و عملیات مهار آتش تا خاموش شدن کامل آتش ادامه دارد.



بخشدار مرکزی گچساران هم گفت:

آتش در ارتفاعات مشرف به کوه گوهر و محدوده روستای گناوه شعله‌ور شده و به دلیل خشک بودن پوشش گیاهی، وزش باد، افزایش دما و سخت گذر بودن مسیرها، عملیات مهار آتش با دشواری همراه است.



حمید نارکی با اشاره به ارزش بالای پوشش گیاهی منطقه افزود: این ارتفاعات زیستگاه گونه‌های ارزشمند جنگلی از جمله بلوط، بن، کلخنگ و بادام‌کوهی است و تلاش نیروهای عملیاتی بر جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصه‌های جنگلی و مرتعی متمرکز شده است.

بخشدار مرکزی گچساران گفت: باتوجه‌به گستردگی آتش سخت گذر بودن منطقه در ارتفاعات، وزش باد شدید و گرمای طاقت‌فرسا کار مهار را دشوار کرده است.

نارکی عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ نفر برای مهار این آتش تلاش می‌کنند.

وی از همه نیروهای مردمی و محلی خواست برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن، پای‌کار بیایند و در این زمینه همکاری کنند.



آتش‌سوزی گناوه لری با ۲ مصدوم، مردم روستاهای مجاور هوشیار باشند

رابط مدیریت بحران شهرستان گچساران گفت: آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات گناوه لری گچساران با وجود تلاش نیروهای امدادی، به دلیل وزش باد شدید مهار نشده است.

حبیبی به مصدومیت دو تن از نیروهای حاضر در عملیات مهار آتش اشاره کرد و افزود: در جریان عملیات مهار آتش، دو نفر مصدوم شدند که یکی از ناحیه کمر و دست و دیگری از ناحیه پا آسیب‌دیده اند.

وی افزود: در حال حاضر تیم‌ کوهنوردی در حال اقدام برای پایین آوردن این مصدومان از ارتفاعات هستند.

داوود حبیبی،با بیان اینکه سرایت شعله‌ها به روستاهای همجوار به دلیل وزش باد شدید وجود دارد افزود: با وجود تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای امدادی شامل محیط‌زیست، منابع طبیعی، ستاد بحران، هیئت کوهنوردی، جوامع محلی و مردمی، آتش همچنان در حال زبانه‌کشیدن به‌سوی مناطق دیگر است.

وی افزود: از مردم روستاهای آبریگون، گناوه، لری، باغ انار، بی‌بی‌جان، خنگ بنار درخواست می‌شود هر کدام در روستای خود مراقب ارتفاعات و مراتع بالادست باشند، چراکه باتوجه‌به گستردگی آتش و وزش باد، احتمال سرایت به این نقاط بسیار زیاد است.

مبارزه سخت جنگلبانان کهگیلویه و بویراحمد با آتش!

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد هم با اعلام مهار آتش سوزی مراتع گچ آب نارون کهگیلویه، از ادامه مبارزه با آتش در گناوه لری گچساران خبر داد.

سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: آتش سوزی مراتع گچ آب نارون کهگیلویه که ساعت ۱۵ شروع شده بود، با حضور به موقع همکاران پر تلاشمان در منابع طبیعی این شهرستان و با همراهی فرماندار، نیروهای محیط زیست، بسیج، جهاد و نیروهای مردمی در ساعت ۱۷:۳۰ مهار شد و عملیات پایش و مراقبت از آن ادامه دارد.

موسویان با اعلام اینکه آتش سوزی منطقه گناوه لری گچساران ادامه دارد، افزود: سخت گذر بودن منطقه و وزش باد شدید، عملیات اطفاء حریق را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: نیروهای واکنش سریع اداره کل و ادارات تابعه شهرستانهای باشت و چرام نیز به نیروهای حاضر اضافه شده اند و امیدواریم با همکاری خوب فرماندار، مدیرکل مدیریت بحران و دیگر ادارات و نیروهای مردمی بتوانیم هرچه سریعتر آتش را مهار کنیم.

بیش از ۴۳۵ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی در گچساران وجود دارد که از این میزان ۳۲۰ هزار هکتار مرتع و بیش از ۱۱۵ هزار هکتار جنگل است.