رابط مدیریت بحران شهرستان گچساران گفت: آتشسوزی گسترده در ارتفاعات گناوه لری گچساران با وجود تلاش نیروهای امدادی، به دلیل وزش باد شدید مهار نشده است.
حبیبی به مصدومیت دو تن از نیروهای حاضر در عملیات مهار آتش اشاره کرد و افزود: در جریان عملیات مهار آتش، دو نفر مصدوم شدند که یکی از ناحیه کمر و دست و دیگری از ناحیه پا آسیبدیده اند.
وی افزود: در حال حاضر تیم کوهنوردی در حال اقدام برای پایین آوردن این مصدومان از ارتفاعات هستند.
داوود حبیبی،با بیان اینکه سرایت شعلهها به روستاهای همجوار به دلیل وزش باد شدید وجود دارد افزود: با وجود تلاشهای بیوقفه نیروهای امدادی شامل محیطزیست، منابع طبیعی، ستاد بحران، هیئت کوهنوردی، جوامع محلی و مردمی، آتش همچنان در حال زبانهکشیدن بهسوی مناطق دیگر است.
وی افزود: از مردم روستاهای آبریگون، گناوه، لری، باغ انار، بیبیجان، خنگ بنار درخواست میشود هر کدام در روستای خود مراقب ارتفاعات و مراتع بالادست باشند، چراکه باتوجهبه گستردگی آتش و وزش باد، احتمال سرایت به این نقاط بسیار زیاد است.
مبارزه سخت جنگلبانان کهگیلویه و بویراحمد با آتش!
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد هم با اعلام مهار آتش سوزی مراتع گچ آب نارون کهگیلویه، از ادامه مبارزه با آتش در گناوه لری گچساران خبر داد.
سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: آتش سوزی مراتع گچ آب نارون کهگیلویه که ساعت ۱۵ شروع شده بود، با حضور به موقع همکاران پر تلاشمان در منابع طبیعی این شهرستان و با همراهی فرماندار، نیروهای محیط زیست، بسیج، جهاد و نیروهای مردمی در ساعت ۱۷:۳۰ مهار شد و عملیات پایش و مراقبت از آن ادامه دارد.
موسویان با اعلام اینکه آتش سوزی منطقه گناوه لری گچساران ادامه دارد، افزود: سخت گذر بودن منطقه و وزش باد شدید، عملیات اطفاء حریق را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: نیروهای واکنش سریع اداره کل و ادارات تابعه شهرستانهای باشت و چرام نیز به نیروهای حاضر اضافه شده اند و امیدواریم با همکاری خوب فرماندار، مدیرکل مدیریت بحران و دیگر ادارات و نیروهای مردمی بتوانیم هرچه سریعتر آتش را مهار کنیم.
بیش از ۴۳۵ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی در گچساران وجود دارد که از این میزان ۳۲۰ هزار هکتار مرتع و بیش از ۱۱۵ هزار هکتار جنگل است.