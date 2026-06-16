نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج مفاهیم قرآنی در ایام محرم ۱۴۰۵، بسته‌ای متنوع شامل کتاب‌های منبر، محتوای ویژه نوجوانان و آثار رسانه‌ای تولیدشده با فناوری‌های نوین را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ماه محرم ۱۴۰۵ و همزمان با آغاز مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» بسته‌ای از محصولات مکتوب و رسانه‌ای را برای بهره‌برداری فعالان و سفیران قرآنی تدارک دیده است.

بخش مکتوب این مجموعه شامل کتاب «سکوی پرواز»، کتاب «منبر تفصیلی سکوی پرواز» و کتابچه سخنرانی ویژه هیئت‌های نوجوانان است که با هدف کمک به مبلغان، سخنرانان و فعالان فرهنگی و قرآنی تهیه شده است.

همچنین در بخش رسانه‌ای، محصولاتی نظیر پوستر‌های تجمیعی آیات، کلیپ‌های تبیین آیات با ارائه حجج اسلام محمدرضا عابدینی و غلامرضا قاسمیان، پادپخش کتاب «سکوی پرواز»، تلاوت و ترجمه آیات منتخب توسط قاریان و اساتید قرآن، آثار نقاشی با شن و نیز کلیپ‌های تولیدشده با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

دبیرخانه این طرح اعلام کرده است که تمامی محصولات به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با شب‌های ماه محرم منتشر خواهد شد و هر روز صبح، پس از اجرای برنامه «یک صفحه، یک آیه»، محتوای مرتبط با همان شب در کانال «سفیران آیه‌ها» بارگذاری می‌شود.

نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف گسترش انس عمومی با قرآن کریم و پیوند هر چه بیشتر معارف قرآنی با مناسبت‌های دینی و مذهبی، در سال‌های اخیر برنامه‌ها و تولیدات متنوعی را در سطح کشور ارائه داده است.