به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در آیین افتتاح دوره تمرین عملیاتی، توان‌افزایی و صعود به ارتفاعات الوند همدان با حضور تیم‌های واکنش سریع و امدا کوهستان از ۲۰ استان کشور، از اجرای برنامه‌ای منسجم برای ارتقای کمی و کیفی توان عملیاتی نیرو‌های امدادی خبر داد.

وی بر ضرورت به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های امدادگران متناسب با نیاز‌های عملیاتی میدان، تاکید و تصریح کرد: توسعه توان عملیاتی تیم‌های امدادی در مناطق مختلف کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تجهیزات تخصصی و آموزش‌های کاربردی در دستور کار سازمان قرار دارد تا سرعت، چابکی و ایمنی عملیات‌های امدادی بیش از پیش افزایش یابد.

کبادی افزود: در این دوره، تیم‌های عملیاتی از ۲۰ استان کشور پس از اجرای برنامه شب‌مانی، صعود به قله الوند را در دستور کار دارند و در طول مسیر نیز تمرین‌های تخصصی متعددی از جمله کار با سامانه‌های ارتباطی، نجات فنی، انتقال مصدوم، رهاسازی و جابه‌جایی مصدومان در ارتفاعات و شرایط سخت محیطی را اجرا می‌کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بهره‌گیری از تجربیات و درس‌آموخته‌های مأموریت‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و عملیات رمضان، خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان در تیم‌های واکنش سریع، ارتقای سطح آمادگی و حرکت به سمت اقدام پیش‌دستانه به جای پسا‌واکنش است تا امدادگران بتوانند در شرایط بحرانی با آمادگی و اثربخشی بیشتری وارد عمل شوند.