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مانور تمرین عملیاتی و توانافزایی ویژه تیمهای واکنشسریع و امدادکوهستان از ٢٠ استان کشور در ارتفاعات الوند استان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر در آیین افتتاح دوره تمرین عملیاتی، توانافزایی و صعود به ارتفاعات الوند همدان با حضور تیمهای واکنش سریع و امدا کوهستان از ۲۰ استان کشور، از اجرای برنامهای منسجم برای ارتقای کمی و کیفی توان عملیاتی نیروهای امدادی خبر داد.
وی بر ضرورت بهروزرسانی دانش و مهارتهای امدادگران متناسب با نیازهای عملیاتی میدان، تاکید و تصریح کرد: توسعه توان عملیاتی تیمهای امدادی در مناطق مختلف کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تجهیزات تخصصی و آموزشهای کاربردی در دستور کار سازمان قرار دارد تا سرعت، چابکی و ایمنی عملیاتهای امدادی بیش از پیش افزایش یابد.
کبادی افزود: در این دوره، تیمهای عملیاتی از ۲۰ استان کشور پس از اجرای برنامه شبمانی، صعود به قله الوند را در دستور کار دارند و در طول مسیر نیز تمرینهای تخصصی متعددی از جمله کار با سامانههای ارتباطی، نجات فنی، انتقال مصدوم، رهاسازی و جابهجایی مصدومان در ارتفاعات و شرایط سخت محیطی را اجرا میکنند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به بهرهگیری از تجربیات و درسآموختههای مأموریتهای اخیر، بهویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و عملیات رمضان، خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان در تیمهای واکنش سریع، ارتقای سطح آمادگی و حرکت به سمت اقدام پیشدستانه به جای پساواکنش است تا امدادگران بتوانند در شرایط بحرانی با آمادگی و اثربخشی بیشتری وارد عمل شوند.