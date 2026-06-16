به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه به کارگردانی محسن اردستانی روایت توان نظامی و فرماندهی سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید فرمانده وقت قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) است.

فهرست آثار مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا وسیما با موضوع شهیدان و سومین جنگ تحمیلی منتشر شد.

این فهرست شامل ۲۱ آهنگ،۱۱ نماهنگ و ۲ مستند دکلمه است.

پخش فصل جدید برنامه «رزم‌آهنگ» همزمان با ماه محرم از شبکه‌های افق و امید آغاز می‌شود.

بررسی نواها، موسیقی‌ها و مداحی‌ها با موضوع سوگواری ماه‌های محرم و صفر رویکرد این برنامه است.

شبکه تهران دایره تصادف و فرار را ۲۶ خرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌کند.

این فیلم محصول کره جنوبی داستان راننده خلافکاری است که پس از مجازات به استخدام اداره پلیس در می‌آید.