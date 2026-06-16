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خادمان حسینی مسیر هزار و ۳۰۰ کیلومتری مدرسه شجره طیبه میناب تا شلمچه را سیاه پوش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، خادمان حسینی استانهای بوشهر، خوزستان و هرمزگان مسیر هزار و ۳۰۰ کیلومتری مدرسه شجره طیبه تا شلمچه را با پرچمهای سیاه، سیاه پوش میکنند.
خادمان و عاشقان امام حسین علیه السلام میگویند: محرم امسال، محرم متفاوتی برای ایران اسلامی است.
این حرکت با هدف ابلاغ پیام مظلومیت ۱۶۸ دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب انجام شده است.
کاروان مشایه عشاق الحسین که یکی از بزرگترین کاروانهای پیاده در موسم اربعین است این حرکت را آغاز کرده و مسئولانش میگویند: پیام عاشواری سال ۶۱ هجری قمری این بود که اگر دین ندارید آزاده باشید و امسال ما از میناب میگوییم صدای حقیقت و مظلومان خاموش شدنی نیست.