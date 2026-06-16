مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، برنامه زمان‌بندی برگزاری آزمون‌های نهایی تیر و مرداد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، پیرو بخشنامه ۴۶۰/۳۲۵ و در راستای تحقق هدف عملیاتی ۱۹ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اجرای راهکار «ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی»، برنامه زمان‌بندی آزمون‌های نهایی تیر و مردادماه سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

براساس بخشنامهٔ وزارت آموزش‌وپرورش برنامهٔ جدید امتحان نهایی دانش‌آموزان از ۲۰ تیر آغاز می‌شود و ۱۲ مرداد پایان می‌یابد.

بر اساس این برنامه، آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم برای دانش‌آموزان دوره روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و مدارس خارج از کشور در رشته‌های شاخه نظری دوره دوم متوسطه برگزار خواهد شد.

همچنین متقاضیان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی می‌توانند مطابق برنامه اعلام‌شده در این آزمون‌ها شرکت کنند.

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از تمامی داوطلبان خواسته است ضمن مطالعه دقیق برنامه زمان‌بندی، تمهیدات لازم را برای حضور به‌موقع در آزمون‌ها مدنظر قرار دهند.

برنامه زمانی برگزاری آزمون‌های نهایی پایه یازدهم و دوازدهم را از اینجا مشاهده کنند.