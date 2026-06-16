در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین رایگان به ۲۵ خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت در شهرستان خوی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین واگذاری زمین رایگان به خانوار‌های مشمول طرح جوانی جمعیت در شهرستان خوی با حضور پیمان آرامون مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی، غلامحسین آزاد فرماندار خوی و جمعی از مسئولان و مشمولان طرح برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: تأمین زمین برای خانوار‌های واجد شرایط از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در راستای حمایت از فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده است.

پیمان آرامون افزود: تاکنون برای ۲ هزار و ۶۰۰ خانوار واجد شرایط طرح جوانی جمعیت در آذربایجان غربی زمین مسکونی تأمین و تخصیص یافته و برنامه‌ریزی شده است بخش عمده متقاضیان واجد شرایط استان نیز در سال جاری از این مزیت بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار خانوار در استان متقاضی استفاده از مزایای این قانون هستند اظهار کرد: متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر که مراحل بررسی و تکمیل پرونده آنان به پایان رسیده باشد در اولویت دریافت زمین رایگان قرار دارند.

غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه خوی نیز در این مراسم اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه جوانی جمعیت را از اولویت‌های مهم کشور دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل ارائه خدمات به خانوار‌های مشمول تأکید کرد.

در پایان این مراسم اسناد واگذاری زمین به ۲۵ خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت شهرستان خوی اعطا شد.