برگزاری یادواره ۲ شهید پدافندهوایی درمشهد
یادواره شهیدان سرگرد مجتبی عرفانیان و ستوان یکم سید مصطفی صفادل از شهدای پدافندهوایی درمشهد برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد عدیده، ایثار خانوادههای شهدا را عامل اصلی ناکامی دشمنان و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور دانست و افزود: این خانوادهها با فدا کردن عزیزترین سرمایههای خود، موجب شدند تا استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور حفظ شود و نقشههای خصمانه دشمنان به شکست بینجامد.
حجت الاسلام والمسلمین عدیده، افتخار و دلگرمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مرهون حضور موثر خانواده شهدا در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: این خانوادهها با فداکاریهای خود نشان دادند که دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی تنها محدود به عرصههای نظامی نیست، بلکه پشتیبانی و صبر خانوادههای شهدا نیز نقش تعیینکنندهای در موفقیتها دارد.
شهیدان سرگرد مجتبی عرفانیان و ستوان یکم سید مصطفی صفادل از شهدایی هستند که در جریان جنگ دوازده روزه در اصفهان به شهادت رسیدند.