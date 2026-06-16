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تمرینات تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان برای حضور در رویدادهای پیش رو، از امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ماه درخانه تکواندو در محل فدراسیون تکواندو آغاز شد.
بر اساس اعلام مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی، ۱۰ تکواندوکار به اسامی روژان گودرزی، ساینا کریمی، ناهید کیانی، هستی محمدی، ساغر مرادی، یلدا ولینژاد، فرشته فتحی، حنا زرینکمر، باران نعمتی و فاطمه احمدی به این اردو دعوت شدهاند.
در کادر فنی تیم ملی، شیما خلیلارجمندی به عنوان مربی حضور دارد. همچنین با پیشنهاد سرمربی و تأیید فدراسیون، زهرا حاجیوند و مریم شیرجهانی به عنوان مربیان ادواری جهت همراهی تیم در این دوره به اردو فراخوانده شدند.
طبق برنامه ریزی کادر فنی، مسابقات انتخابی درون اردویی برای شناخت نفرات برتر برای اعزام به مسابقات آتی، شنبه ۳۰ خرداد ماه برگزار خواهد شد.