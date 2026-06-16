مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه راه سازمان راهداری، از اجرای موفقیت‌آمیز اقدامات اصلاحی در پل‌های جاده‌ای کشور خبر داد و اعلام کرد: پاکسازی رسوبات و افزایش ظرفیت عبور جریان آب، منجر به تاب‌آوری بیشتر پل‌ها در برابر حوادث طبیعی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه راه سازمان راهداری از اجرای اقدامات هدفمند و مؤثر در حوزه ابنیه فنی خبر داد که منجر به بهبود هفت واحدی میانگین شاخص وضعیت هیدرولیکی پل‌های جاده‌ای کشور طی یک سال اخیر شده است. این اقدامات، علاوه بر پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، به طور قابل توجهی تاب‌آوری شبکه راه‌های کشور را افزایش می‌دهد.

حسن جهانیان اظهار داشت: اجرای اصلاحات فنی مانند تنقیه و لایروبی، تثبیت بستر رودخانه‌ها، احداث دیوار هدایت آب و همچنین ارتقاء ظرفیت آبگذری سازه‌های تقاطعی، به ماندگاری و تاب‌آوری بیشتر پل‌ها و در نتیجه شبکه راه‌های کشور کمک شایانی کرده است.

وی با اشاره به اهمیت عملیات تنقیه و لایروبی پل‌ها افزود: پاکسازی و تخلیه رسوبات از بستر و اطراف پایه‌های پل‌ها، منجر به افزایش ظرفیت عبور جریان آب و جلوگیری از وقوع سیلاب‌های جاده‌ای می‌شود که این امر نقش حیاتی در حفظ ایمنی و کاهش خسارات به زیرساخت‌های راهداری ایفا می‌کند.

مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه راه سازمان راهداری تأکید کرد: این رویکرد پیشگیرانه و اصلاحی، ضمن حفظ سرمایه‌های ملی، ایمنی تردد کاربران جاده‌ای را تضمین کرده و پایداری شبکه حمل‌ونقل کشور را در شرایط اقلیمی متغیر تقویت می‌نماید.