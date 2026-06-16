به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: بخش عمده تولیدات گلخانه‌ای استان در حوزه صیفی‌جات و سبزیجات متمرکز است و این محصولات نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و همچنین صادرات دارند.

ابراهیمی با اشاره به عملکرد صادراتی این بخش تاکید کرد: سال گذشته بیش از ۴۰ هزار تن محصول گلخانه‌ای از استان همدان به کشور‌های مختلف صادر شده که ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیون دلار داشته است.

او تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تولید محصولات باکیفیت و رقابت‌پذیر در بازار‌های بین‌المللی است.

معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی مدرن و افزایش بهره‌وری، برنامه‌ریزی شده که در سال جاری ۷۰ هکتار به سطح گلخانه‌های استان افزوده شود.

ابراهیمی تأکید کرد: گسترش گلخانه‌ها علاوه بر افزایش تولید، موجب صرفه‌جویی در مصرف آب، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد و می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشاورزی استان ایفا کند.