به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این مراسم حجت الاسلام مرادی امام جمعه و سرهنگ حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در سخنرانی‌های خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار به‌ ویژه شهید سپهبد پاسدار حسین سلامی، شهید سرلشکر محمد باقری، شهید سردار غلامعلی رشید و سایر شهدای جبهه مقاومت اظهار کردند: امنیت، عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهدا و ایثارگرانی است که جان خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن تقدیم کردند.

آنها با تأکید بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان افزوند: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش هستند تا روحیه مقاومت و استقامت را در جامعه تضعیف کنند، اما ملت ایران با تأسی به مکتب عاشورا و پیروی از ولایت فقیه، راه شهدا را با قدرت ادامه می‌دهند.