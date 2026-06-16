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امروز ۲۶ خرداد، سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای صداوسیما است؛ رویدادی که یکبار دیگر جایگاه و نقش رسانه ملی را در شرایط حساس و پرتنش کشور برجسته کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی در یادداشتی نوشت؛ امروز ۲۶ خرداد، سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای صداوسیما است؛ رویدادی که یکبار دیگر جایگاه و نقش رسانه ملی را در شرایط حساس و پرتنش کشور برجسته کرد.
در این میان، یاد و نام شهید نیما رجبپور نیکو، سردبیر شبکه خبر دو، نیز گرامی داشته میشود؛ خبرنگار و رسانهمرد متعهدی که در جریان این حمله به ساختمان شیشهای به شهادت رسید و نامش در کنار دیگر مدافعان جبهه آگاهی و روایت حقیقت ماندگار شد. شهادت او یادآور آن است که در نبرد روایتها، اهالی رسانه نیز در خط مقدم ایستادهاند و گاه هزینهای به سنگینی جان خود برای انجام رسالت حرفهایشان میپردازند.
پس از این حمله، با وجود خسارتها و فشارهای واردشده، فعالیت رسانه ملی نهتنها متوقف نشد، بلکه با استمرار پخش و تولید محتوا، نشان داد که جریان اطلاعرسانی در کشور وابسته به یک ساختمان نیست، بلکه ریشه در یک ساختار پایدار و اراده جمعی برای حفظ ارتباط با مردم دارد. این پایداری، در واقع نمادی از تابآوری نهادی و اهمیت زیرساختهای رسانهای در شرایط بحران است.
در این میان، نقش کلیدی و مجاهدتهای بیوقفه نیروهای «معاونت سیاسی» بیش از هر زمان دیگری نمایان شد. عزیزانی که در آن لحظات خطیر، با حضور مسئولانه و خستگیناپذیر خود، اجازه ندادند خللی در جریان اطلاعرسانی ایجاد شود و با تعهد به رسالت رسانهای خود، ثابت کردند که سنگر آگاهیبخشی، با هیچ تهدیدی خاموش نخواهد شد. نقشآفرینی این همکاران عزیز، ستونی استوار برای استمرار روایت صادقانه در روزهای سخت بود.
سالگرد این حادثه همچنین یادآور این واقعیت است که رسانهها در خط مقدم روایتسازی و انتقال حقیقت قرار دارند و همین جایگاه، آنها را به یکی از اهداف اصلی در جنگ روایتها تبدیل میکند. این حادثه همچنین نشان داد که نقش رسانه ملی در حفظ انسجام اجتماعی و ارائه روایت رسمی و مستند از اتفاقات، همچنان حیاتی و غیرقابل جایگزین است.
در نهایت، سالگرد این رویداد فرصتی است برای بازنگری در اهمیت امنیت رسانهای، تقویت زیرساختهای ارتباطی و تأکید دوباره بر نقش رسانه ملی در بازتاب واقعیتهای جامعه و حفظ پیوستگی اطلاعاتی در شرایط بحرانی؛ نقشی که در هر جامعهای، ستون فقرات اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی به شمار میرود.