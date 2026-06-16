مدیرکل سیمای استانهای صداوسیما:
نقشه دشمن در خاموشی رسانه ملی ناکام ماند
مدیرکل سیمای استانهای صداوسیما گفت: نقشه شوم دشمنان در حمله به صدا و سیما با تلاش شبانهروزی مجموعه همکاران رسانه ملی در حفظ پایداری سیگنال و تولید محتوای متناسب با نیاز مخاطبان نقش بر آب شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل سیمای استانهای صداوسیما در مراسم معارفه معاون سیمای صداوسیمای لرستان گفت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ تحمیلی با حمله به صداوسیمای جمهوری اسلامی تلاش داشت مهمترین ابزار نظام و رهبر معظم انقلاب در عرصه اطلاعرسانی و تبیین را خاموش کند تا در میدان جنگ رسانهای، تیری برای شلیک نداشته باشد.
بهنام حیدری در مراسم معارفه معاون سیمای صداوسیمای لرستان افزود: با تلاش شبانهروزی مجموعه همکاران رسانه ملی در حفظ پایداری سیگنال و تولید محتوای متناسب با نیاز مخاطبان، این نقشه دشمن ناکام ماند.
مدیرکل سیمای استانهای صداوسیما با تأکید بر اینکه امروز مردم دنیا تشنه دیدن ایران واقعی هستند، گفت: در جهانی که نظام استکبار با تمام توان علیه فرهنگ و دین ما تبلیغ میکند، معرفی ظرفیتها و واقعیتهای ایران اسلامی و تقویت هویت فرهنگی جامعه از مهمترین رسالتهای رسانه ملی است.
وی به تولیدات رسانه ملی در جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: روزانه قریب به ۷۰۰ آیتم از مستندهای کوتاه روایتکننده حضور مردم گرفته تا مستند سفرهای رهبر شهید به استانهای مختلف کشور که حدود ۴۰ اثر را شامل میشود، تولید شد.
مدیرکل سیمای استانهای صداوسیما مهمترین مأموریت کنونی رسانه ملی را پوشش رسانهای تشییع باشکوه، تاریخی و تمدنی پیکر رهبر شهید انقلاب دانست که متعلق به همه ملتهای آزاده جهان و مستضعفان است.
حیدری حمایت از برنامهسازان استانها را از اولویتهای صداوسیما برشمرد و افزود: اختصاص ۱۰ ساعت از آنتن شبکههای اصلی رسانه ملی به سیمای استانها و طراحی برنامه «ایران جان» با محوریت معرفی توانمندیهای استانها که مورد توجه رئیس سازمان قرار گرفته، نمونهای از این رویکرد حمایتی است.
مدیرکل سیمای استانهای صداوسیما با اشاره به وجود آثار تاریخی، تمدنی و طبیعی، همچنین قهرمانان و پهلوانان نامآور در لرستان گفت: این ظرفیتهای ارزشمند، مسئولیت رسانه ملی را در شناسایی، معرفی و بازنمایی توانمندیهای فرهنگی، تاریخی و انسانی این استان دوچندان کرده است.
مدیرکل صداوسیمای لرستان نیز در آغاز این مراسم با ذکر یاد رهبر شهید انقلاب به بیان صفات ویژه لر تباران از لسان قائد امت پرداخت به شجاعت، دلاوری، صداقت و وفاداری لرها اشاره کرد که در جنگ تحمیلی رمضان نیز خوش درخشیدند و گفت: هویتمحوری، عدالتگستری و شتابدهی به پیشرفت، رسالت اصلی و ارکان محوری تحول در رسانه ملی است.
حامد فاتحی با اشاره به رویکردهای جدید رسانه ملی ویژه در جنگهای تحمیلی اخیر، افزود: وظیفه صداوسیما صرفاً اطلاعرسانی نیست، بلکه رسانه ملی در کنار مردم، جزئی از میدان است که میتواند با حضور فعال و میدانی در عرصههای مختلف، در کنار نقش پیشران و اثر بخش داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی لرستان دژ مستحکم ایران اسلامی در پاسخگویی به دشمن آمریکایی صهیونی بوده است، گفت: صداوسیمای لرستان نیز با رویکرد قرارگاهی و جریانسازی رسانهای تلاش میکند بهترین برنامهها را برای مردم بهعنوان سرمایهی اصلی رسانه ملی تولید و پخش کند.
مدیرکل صداوسیمای لرستان به جایگاه موفق این مرکز در ارزیابیهای سازمانی اشاره کرد و گفت: سیمای استانی صداوسیما آیینه تمامنمای ظرفیتها، مطالبات و هویت فرهنگی لرستان است و می بایست در دوره جدید، مسیر پیشرفت وبازنمایی ظرفیتهای درخشان استان، از معرفی خوشههای کشاورزی و جاذبههای گردشگری گرفته تا معرفی مفاخر انقلابی و شهدای شاخصی که در جنگ اخیر همچون ستاره درخشیدند، گام برداریم.
در این مراسم از خانواده شهید رمضان حسنوند تجلیل شد، همچنین با قدردانی از زحمات فرزاد فراهانی، سرپرست معاونت سیمای صداوسیمای استان، احمد احمدپور بهعنوان سرپرست جدید سیمای صداوسیمای لرستان معرفی شد.
احمد احمدپور سرپرست جدید سیمای استان لرستان، از نیروهای با سابقه صداوسیمای لرستان، دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده صداوسیما است، وی نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و تهیه کننده بیش از ۵۰ فیلم مستند و داستانی تلویزیونی است، تدریس در حوزه فیلمسازی، کسب جوایز و تقدیر نامههای متعدد از جشنوارههای ملی و بین المللی نیز برخی از سوابق وی است.