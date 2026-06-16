معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از تعیین تکلیف نهایی و واگذاری بخشی از پروژه ۱۰۰۰ واحدی سبحان قرچک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و طرح آشیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا غفوری معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از تشکیل جلسه تعیین تکلیف پایان کار پروژه مجموعه مسکونی سبحان قرچک با حضور شهردار قرچک، مدیر کل و نماینده بانک مسکن جهت تعیین تکلیف و واگذاری تعدادی از واحد‌های پروژه ۱۰۰۰ واحدی سبحان قرچک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و طرح آشیان (طرح استیجاری) خبر داد.

غفوری در ادامه اظهار کرد: پروژه ۱۰۰۰ واحدی مسکن سبحان در زمینی با مساحت ۶/۳ هکتار در شهرستان قرچک از سال ۱۳۹۰ کلید خورده، که پس از انتقال از موسسات اعتباری منحل شده به بانک مسکن، مراحل تکمیل و آماده‌سازی آن به‌طور جدی پیگیری شده است، این پروژه که به منظور تسویه بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار گرفته، برخی تکمیل‌سازی‌ها شامل پایدارسازی سازه، مهندسی زمین، محوطه‌سازی و تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب انجام شده و هم‌اکنون تمام این مراحل به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: اکنون منتظر صدور آخرین گواهی از سوی سازمان نظام مهندسی منطقه و استان هستیم تا بتوانیم پایان کار پروژه را دریافت و مقدمات واگذاری نهایی را فراهم کنیم. با توجه به جلسات و هماهنگی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌کنیم این گواهی به زودی صادر شود.

غفوری در پایان بالا بودن هزینه‌های زندگی در شهر تهران را یکی از عوامل مهاجرت به شهرستان‌های اطراف تهران از جمله قرچک که در نزدیکی پایتخت قرار دارد، برشمرد و اظهار داشت: ساکنان قرچک عمدتاً کارگران و کارمندان هستند و این شهرستان از لحاظ وسعت سرزمینی محدود است و جزو متراکم‌ترین شهرستان‌های استان تهران از لحاظ جمعیتی است. مقرر شده این پروژه در راستای اجرای طرح مسکن استیجار (آشیان) و متقاضیان نهضت ملی عملیاتی شود.