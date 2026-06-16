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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مسئولیت رسانهها در ثبت وقایع تاریخی جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، عباس صالحی در دیدار با خانواده شهدا لامرد گفت: حمله موشکی به مناطق مسکونی لامرد با سلاح کشتار جمعی، سندی از مظلومیت و در عین حال، نماد پایداری مردم این منطقه در استان فارس است.
وی بیان کرد: در این حمله، چهار فروند موشک به سوی لامرد شلیک شد که طبق گزارشهای میدانی ارائه شده، این موشکها هر کدام حامل حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار ترکش بودند و با هدف ایجاد تلفات انسانی گسترده طراحی شده بود که با عنایت پروردگار، شمار شهدا از پیشبینیهای نظامی دشمن کمتر بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی واقعه لامرد را نه صرفاً یک تهاجم نظامی، بلکه الگویی از آزمونهای تسلیحاتی دشمن و مقدمهای برای حملات مشابه در نقاط دیگر کشور عنوان کرد و افزود: بر همین اساس، حفظ و بازخوانی این حوادث بهعنوان بخشی از حافظه ملی ایران اهمیت ویژهای دارد.
صالحی با اشاره به اهمیت روایتگری در جنگهای نابرابر، با تمثیل تاریخی اگر زینب (س) نبود، کربلا در کربلا میماند، بر رسالت سنگین هنرمندان، نویسندگان و فعالان رسانهای تأکید کرد.
وی گفت: همانطور که وقایع کربلا از طریق روایتگری تداوم یافت، وقایع مربوط به مظلومیت مردم ایران در این برهه تاریخی، از جمله لامرد، میناب و حادثه ناو دنا، نیز باید برای نسلهای جوان مستندسازی و بازخوانی شود تا ضمن حفظ تاریخ رنج و حماسه مردم، پیوندی مستحکم میان نسل گذشته و امروز برقرار شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از مجروحان این حوادث بهعنوان شاهدان زنده ستمهای رفته بر ملت ایران یاد کرد و از جامعه فرهنگی کشور خواست تا با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، این روایتهای تاریخی را از خطر فراموشی مصون بدارند.