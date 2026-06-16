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نسخه مرمتشده فیلم ماندگار «باشو، غریبه کوچک» ساخته زندهیاد بهرام بیضایی از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بیستوهشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم شانگهای (SIFF) به نمایش درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیستوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلم شانگهای از ۲۲ خرداد تا اول تیر ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) در شهر شانگهای چین در حال برگزاری است.
جشنواره بینالمللی فیلم شانگهای که از معتبرترین رویدادهای سینمایی آسیا به شمار میرود، امسال میزبان نمایش نسخه مرمتشده K ۴ فیلم «باشو، غریبه کوچک» در بخش ۴ K Restoration است؛ بخشی که به نمایش برجستهترین پروژههای مرمت فیلم از سراسر جهان اختصاص دارد.
بنا بر اعلام برگزارکنندگان، بخش ۴ K Restoration در کنار مهمترین برنامههای جشنواره قرار دارد و در سالهای اخیر همواره از پرمخاطبترین بخشهای این رویداد سینمایی بوده است. جشنواره شانگهای این بخش را از سال ۲۰۱۴ راهاندازی کرده و آن را در قالب برنامه «Film Panorama» برگزار میکند؛ برنامهای که به معرفی آثار کلاسیک سینمای جهان در نسخههای مرمتشده اختصاص یافته است.
حضور «باشو، غریبه کوچک» در این بخش، بیانگر جایگاه برجسته و ارزش تاریخی و هنری این اثر در عرصه بینالمللی و همچنین تأییدی بر کیفیت پروژه مرمت آن در یکی از مهمترین جشنوارههای سینمایی آسیاست.
بر اساس این خبر، با وجود سابقه پررنگ حضور سینمای ایران در دورههای مختلف جشنواره شانگهای، امسال هیچ فیلم ایرانی در بخشهای رقابتی و رسمی جشنواره حضور ندارد و «باشو، غریبه کوچک» تنها نماینده سینمای ایران در این رویداد است.
این فیلم در چهار نوبت و در چهار سالن مختلف جشنواره، در روزها ۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) به نمایش درمیآید.
نسخه مرمتشده ۴ K «باشو، غریبه کوچک» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیشتر در سال ۲۰۲۵ موفق به دریافت جایزه بهترین پروژه مرمتشده در بخش Venice Classics جشنواره فیلم ونیز شد و از آن زمان تاکنون در جشنوارهها، سینماتکها و مراکز فرهنگی معتبر جهان به نمایش درآمده است.