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دبیرخانه ملی حفظ قرآن از اعلام نتایج اولیه مرحله نخست بیستویکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان در روز ۳۱ خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم با صدور اطلاعیهای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، حافظان قرآن شهید و امام شهید، زمان اعلام نتایج اولیه مرحله نخست بیستویکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان را اعلام کرد.
براساس این اطلاعیه، نتایج اولیه «مرحله اول» این دوره از آزمونهای حفظ تخصصی به همراه کارنامه داوطلبان یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاعرسانی تلاوت و سامانه آزمون حفظ تخصصی در دسترس شرکتکنندگان قرار خواهد گرفت.
داوطلبان میتوانند برای مشاهده نتایج و دریافت کارنامه خود در موعد مقرر با مراجعه به سامانه آزمون حفظ تخصصی به نشانی Azmoonhefz.telavat.ir نتایج خود را مشاهده کنند.
بیستویکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان با هدف سنجش و ارزیابی توانمندی حافظان و اعطای مدارک تخصصی حفظ از سوی سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شده است.