به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در سفر به سمنان درباره برنامه‌های سازمان انتقال خون برای جذب اهداکنندگان جدید گفت: دو گروه هدف اصلی سازمان انتقال خون، بانوان و جوانان زیر ۲۵ سال هستند؛ که در اسفند سال ۱۴۰۴ میزان مراجعه بانوان برای اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد و میزان مراجعه جوانان زیر ۲۵ سال نیز حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است.

احمد قره‌باغیان درباره وضعیت ذخایر خونی کشور گفت: ذخایر خونی کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و شاخص ذخیره خون در کشور‌های توسعه‌یافته معمولاً بین ۸ تا ۱۲ روز که در کشور ما هفت تا هشت روزه است که در زمان جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با مشارکت گسترده مردم و تلاش کارکنان انتقال خون، میزان ذخایر کشور به ۱۰ روز رسید و حتی در مقطعی از اردیبهشت‌ماه به بیش از ۱۲ روز افزایش یافت.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۱۰ مرکز جمع‌آوری خون در کشور فعال است، یکی از برنامه‌های مهم امسال این سازمان را توسعه تیم‌های سیار خون‌گیری عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد تیم‌های سیار در دستور کار قرار دارد تا خدمات انتقال خون بیش از پیش در دسترس مردم قرار گیرد و امکان جمع‌آوری خون بیشتری فراهم شود.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد اهداکنندگان خون کشور مستمر هستند که سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خون اهدا میکنند گفت: در ایران با وجود فرهنگ بالای مردم در اهدا خون همه نیاز بیماران با تولید و توزیع ۶ میلیون واحد فرآورده خونی تأمین می‌شود و استان سمنان نیز از استان‌های شاخص شبکه ملی خون‌رسانی در کشور است

قره باغیان گفت: ایران نخستین کشور منطقه است که توانسته به شاخص ۱۰۰ درصد اهدای خون داوطلبانه و بدون چشم‌داشت مادی دست پیدا کند؛ افتخاری که تنها تعداد محدودی از کشور‌های آسیایی از آن برخوردار هستند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشوربا بیان اینکه «سلامت» و «کفایت» دو اصل مهم ومأموریت سازمان انتقال خون است که تحت تأثیر عوامل مهمی ازجمله اهداکننده مناسب و آگاه است، گفت:

انجام آزمایش‌های غربالگری بر روی همه خون‌های اهدایی، همچنین نظارت و کنترل کیفیت از لحظه خون‌گیری تا زمان تزریق به بیمار، و در نهایت مصرف صحیح و به‌موقع خون و فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی، نقش مهمی در حفظ سلامت خون ایفا می‌کند.

قره‌باغیان در بازدید از انتقال خون سمنان و در جمع کارکانان انتقال خون اظهار داشت: استان سمنان یکی از استان‌های بسیار خوب کشور در حوزه اهدای خون و شبکه ملی خون‌رسانی است و در صورت تأمین اعتبارات لازم، سازمان انتقال خون آمادگی دارد تیم‌های سیار جدید را تجهیز و در اختیار استان‌های فعال از جمله سمنان قرار دهد.