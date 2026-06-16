وزش تندبادها در جنوب غرب خوزستان سبب برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهر‌ها دوراز انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت فردا چهارشنبه همچنان وزش باد در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهر‌ها دوراز انتظار نیست.

بتدریج با استقرار جریانات جنوبی و مرطوب از روز پنجشنبه در ساحل و مناطق شرقی استان شاهد افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق خواهیم بود و سپس از اواسط روز جمعه تا روز یکشنبه این جریانات به مناطق ساحلی، نیمه جنوبی و مرکزی گسترش خواهد یافت. از فردا تا اوایل هفته آینده روند تغییرات دما افزایشی پیش بینی می‌شود. تا فردا شمال خلیج فارس مواج است.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۵.۱ و ایذه با دمای ۱۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۷.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.