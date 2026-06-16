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رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تبیین ایستادگی این صندوق در برابر غلبه فعالیتهای اقتصادی دولتی در صنعت نفت، از نگاه صندوق توسعه ملی بر حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در نشست مجمع سالانه شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان، ضمن یادبود شهدای گرانقدر و در رأس آنان امام شهیدان که موجب عزت و اقتدار بیشتر کشور شد، سهامداران هر شرکت را ذینفعان اصلی آن دانست و بر لزوم پاسخگویی شفاف و عملکردی هیئت مدیره شرکت تأکید کرد.
وی با اشاره به چالشهای استراتژیک برای ادامه کار شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان، اظهار داشت: برخی معتقد بودند برای سرعت بخشیدن به پروژهها، مدیریت باید به طور مستقیم به بدنه دولتی وزارت نفت سپرده شود؛ اما ما با ایستادگی بر حفظ ساختارهای مستقل، مانع از بازتولید انحصار و کندیِ ناشی از بروکراسی شدیم.
حمایت راهبردی ریاست جمهوری از دیدگاه صندوق در توسعه صنعت نفت
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با کلیدی خواندن نقش ریاست جمهوری در حل این بنبست مدیریتی مربوط به حفظ یا حذف شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان ، تصریح کرد: در جلسات برگزار شده، صندوق بر حفظ شرکت با حضور سهامدارانش تأکید کرد و از رئیس جمهور محترم برای حمایت این دیدگاه کمک خواست. خوشبختانه، ریاست جمهوری با پذیرش این نگرش و حمایت آشکار خود، راه را برای تحکیم حضور شرکتهای غیردولتی در فعالیتهای بالادست نفت و گاز هموار نمودند. این ایستادگی صندوق توسعه، نه از باب مخالفت با وزارت نفت یا شرکت ملی نفت، بلکه تلاشی برای میدان دادن به اندیشهای است که حضور بخش غیردولتی در اقتصاد را بسیار موفقتر از اقتصاد دولتی میداند.
رقابت میان نگاه دولتی و غیردولتی
غضنفری با اشاره به حساسیتهای موجود در مسیر توسعه، خطاب به مسئولان شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان خاطرنشان کرد: امروز یک رقابت میان نگاه سنتی اقتصاد دولتی و نگاه اقتصاد بخش غیردولتی که شما مشغول آن هستید شکل گرفته است. ما باید نشان دهیم که میتوانیم از پیچیدگیهای بروکراسی عبور کنیم و از تظاهر به کار و گزارشهای کاغذی و واهی فاصله بگیریم. ما باید کار واقعی روی زمین انجام دهیم و با افزایش درآمدهای کشور مسیر توسعه را بسرعت بپیماییم؛ چرا که معتقدیم بهرهوری بخش غیردولتی به مراتب بالاتر از اقتصاد دولتی است.
تسهیلات ارزی صندوق؛ پشتوانه جهش تولید
وی با فراخوان سهامداران برای همراهی در تأمین مالی این پروژه مهم، از آمادگی صندوق برای حمایتهای بیشتر خبر داد و افزود: صندوق توسعه ملی از طریق بازوی سرمایهگذاری خود (شرکت سام)، آماده تصویب بسته تسهیلاتی و مشارکتی برای این طرح است. ما باید کنار هیأت مدیره باشیم تا با تزریق منابع ارزی، شاهد درخشش بیش از پیش شرکتها و متخصصان ایرانی در این حوزه باشیم.