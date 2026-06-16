به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با ادامه فعالیت امواج کم دامنه بارشی در نیمه شمالی استان، تا اواخر هفته جاری و بویژه در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر‌های همرفتی و رگبار‌های موقتی باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) در برخی نقاط نیمه شمالی استان خواهیم بود که با توجه به ماهیت رگباری بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها در این مناطق دور از انتظار نخواهد بود، همچنین طی این مدت، وزش باد پدیده غالب نقاط استان خواهد بود.

از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۱۳ و ۲۸ درجه سلسیوس در نوسان بوده و تخت سلیمان با ۶ و مهاباد با ۳۰ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان ثبت شده‌اند و براساس الگو‌های دمایی از اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده با تقویت پرارتفاع جنب حاره در منطقه، روند افزایشی و محسوس دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.