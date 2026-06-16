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رئیس جمعیت هلالاحمر همکاری برای توسعه آموزشهای امدادی در هیأتها و تکایا همزمان با ایام سوگواری ماه محرم را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و برگزاری اجتماعات گسترده عزاداری در هیأتهای مذهبی، تکایا و بقاع متبرکه، بر ضرورت صیانت از سلامت عزاداران و ارتقای سطح ایمنی این اماکن تأکید کرد.
وی در پیامی خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: با توجه به حضور گسترده مردم در مراسمهای عزاداری، ارتقای دانش و مهارت خادمان و مسئولان هیأتهای مذهبی در حوزه ایمنی، کمکهای اولیه و مدیریت حوادث احتمالی، ضرورتی انکارناپذیر است.
کولیوند با قدردانی از همراهیهای سازمان تبلیغات اسلامی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و مردمی، بهویژه همکاری در اجرای طرح نهضت ملی امداد و نجات تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر در اجرای فرامین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و عمل به منویات مقام معظم رهبری در مسیر مردمیسازی آموزشها و افزایش تابآوری اجتماعی، آمادگی دارد دوره آموزشی «ایمنی در تکایا و هیأتهای مذهبی» را ویژه خادمان، مدیران و برگزارکنندگان مراسمها در سراسر کشور برگزار کند.
وی ادامه داد: این آموزشها در دو شیوه حضوری و مجازی ارائه خواهد شد؛ بهگونهای که در بخش حضوری، دورههای آموزشی هشت ساعته با بهرهگیری از مربیان مجرب و توانمند جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور برگزار میشود و در بخش مجازی نیز بستر آموزش غیرحضوری و برخط از طریق سامانه آموزشهای مجازی هلالاحمر به نشانی https://learn.rcs.ir/course برای استفاده علاقهمندان فراهم شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: شرکتکنندگان در این دورهها پس از گذراندن آموزشهای لازم میتوانند گواهینامه آموزشی دریافت کنند و آمادگی بیشتری برای مدیریت شرایط اضطراری و ارائه خدمات اولیه امدادی در مراسمهای مذهبی داشته باشند.
وی افزود: با توجه به نقش محوری و اثرگذار سازمان تبلیغات اسلامی در شبکه گسترده تشکلهای مذهبی کشور، انتظار میرود اطلاعرسانی لازم به مسئولان هیأتها و تکایا برای ثبتنام و حضور در این دورهها انجام شود تا زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر خادمان حسینی از آموزشهای تخصصی فراهم شود.
کولیوند از آمادگی هلالاحمر برای حضور مربیان این جمعیت در همایشها و نشستهای توجیهی خادمان پیش از ایام مناسبتی خبر داد و تصریح کرد: این اقدام میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح ایمنی اماکن مذهبی، توانمندسازی متولیان برگزاری مراسمها و افزایش آمادگی در مواجهه با حوادث احتمالی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاریهای استانی میان دو مجموعه افزود: برای تسریع در روند اجرایی برنامهها و تسهیل دسترسی هیأتهای مذهبی به آموزشهای امدادی، لازم است ادارات کل استانی سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران عامل جمعیت هلالاحمر استانها هماهنگیهای لازم را برای برنامهریزی، زمانبندی دورهها و اعزام مربیان متناسب با نیازهای هر منطقه انجام دهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: همافزایی میان ظرفیت گسترده فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و توان تخصصی جمعیت هلالاحمر، گامی مؤثر در جهت ارتقای ایمنی مراسمهای مذهبی، افزایش آمادگی عمومی و تقویت تابآوری اجتماعی خواهد بود و میتواند زمینه خدمترسانی شایستهتر به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را فراهم سازد.