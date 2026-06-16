پخش زنده
امروز: -
نتایج اولیه مطالعهای حاکی از آن است که داروهای نسل جدید چاقی (GLP-۱) ممکن است به بهبود سطح تستوسترون و در نتیجه باروری در مردان کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از نیچر، یک بررسی سیستماتیک که امروز در نشست سالانه انجمن غدد درونریز در شیکاگو، ایلینوی ارائه شد، نشان میدهد که داروهای GLP-۱ ممکن است سطح تستوسترون را افزایش داده و به بهبود کیفیت اسپرم در مردان چاق کمک کنند.
پراتیبها ناتش، متخصص غدد درونریز در دانشکده پزشکی وارویک در کاونتری، انگلستان، میگوید: این شواهد هنوز مقدماتی است و برای تأیید این ارتباط، آزمایشهای قویتری لازم است. اما شواهد نوظهور از منابع دیگر نیز به همین سمت اشاره دارند.
بیشتر داروهای چاقی نسل بعدی که در پنج سال گذشته به بازار عرضه شدهاند، با اتصال به همان گیرندهای که یک هورمون طبیعی به نام پپتید شبه گلوکاگون ۱ (GLP-۱) دارد، کار میکنند و احساس سیری ایجاد میکنند.
برای فهمیدن اینکه داروها چگونه بر باروری مردان تأثیر میگذارند، ناتش و همکارانش در متون علمی، کارآزماییهای تصادفی کنترلشده داروهای GLP-۱ را که شامل اندازهگیری سطح تستوسترون در مردان بودند، جستوجو کردند. آنها فقط پنج مطالعه پیدا کردند.
به عنوان مثال، در یک مطالعه، ۳۰ مرد با سطح تستوسترون پایین، وضعیتی که به عنوان هیپوگنادیسم شناخته میشود و چاقی، به طور تصادفی برای دریافت داروی GLP-۱ یا درمان جایگزینی تستوسترون (TRT) اختصاص داده شدند.
در پایان ۱۶ هفته، سطح تستوسترون هر دو گروه افزایش یافته بود. مطالعه دیگری به طور تصادفی ۲۵ مرد مبتلا به دیابت نوع ۲ و هیپوگنادیسم را برای دریافت داروی GLP-۱ یا درمان جایگزینی تستوسترون اختصاص داد.
پس از ۲۴ هفته، سطح تستوسترون در هر دو گروه افزایش یافت، اگرچه این افزایش در بین افرادی که درمان جایگزینی تستوسترون دریافت میکردند، بیشتر بود. با این حال، در گروه GLP-۱، کیفیت اسپرم بهبود یافت.
درصد اسپرمهای با مورفولوژی طبیعی یعنی آنهایی که شکل و اندازه بینقصی داشتند، از دو درصد در ابتدای مطالعه به چهار درصد در پایان مطالعه رسید. در گروه درمان جایگزینی تستوسترون، تعداد و کیفیت اسپرم کاهش یافت که در طول این نوع درمان قابل انتظار است.
سه مطالعه دیگر که در این بررسی گنجانده شدهاند، شامل مردان سالمی بودند که برای مدت کوتاهی داروهای GLP-۱ دریافت میکردند و نشان دادند که این داروها هیچ تاثیری بر سطح تستوسترون ندارند.
اثر سلولهای چربی
دانشمندان میگویند جای تعجب نیست که این داروها ممکن است بر باروری مردان تأثیر بگذارند. به خوبی شناخته شده است که چاقی سطح تستوسترون را کاهش میدهد که یک هورمون ضروری برای تولید اسپرم و بنابراین برای باروری است.
یکی از دلایل رابطه بین چاقی و تستوسترون پایین این است که سلولهای چربی حاوی سطوح بالایی از آنزیمی هستند که تستوسترون را به استرادیول، هورمون جنسی اصلی زنانه، تبدیل میکند. اما سایر تغییرات متابولیک و افزایش سطح التهاب ناشی از چاقی نیز بر تولید تستوسترون تأثیر میگذارند.
یافتههای این تیم باید نشان میدهد که داروهای ضد چاقی به ویژه در افرادی که قصد بارداری دارند و هم چاقی و هم علائم تستوسترون پایین دارند، میتواند امیدبخش باشد.
دادهها نشان میدهند که برای افرادی که تستوسترون پایینی دارند، مقابله با چاقی با تغییرات سبک زندگی و احتمالا داروهای کاهش وزن یک استراتژی معقول است. در بسیاری از موارد، این مداخلات برای بازگرداندن سطح تستوسترون کافی خواهد بود.