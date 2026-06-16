مدیران ارشد وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی در نشستی مشترک، ضمن بررسی سازوکار‌های اجرایی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو مجموعه، هماهنگی بین‌بخشی و تسریع در اجرای این برنامه ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست مشترک امروز وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی با حضور دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت، دکتر سجاد رضوی معاون درمان و مهندس موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و جمعی از مدیران ارشد دو دستگاه برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شبکه ارائه خدمات سلامت، سازوکار‌های اجرایی، مالی و پشتیبانی برنامه و همچنین راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر آمادگی کامل این سازمان برای مشارکت در اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی تمامی ظرفیت‌های درمانی، اجرایی و مدیریتی خود را در مسیر اجرای این برنامه ملی به کار خواهد گرفت و تلاش می‌کند زمینه اجرای روان و اثربخش آن در سراسر کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت افزود: تعیین دقیق سازوکار‌های اجرایی، نحوه استفاده از ظرفیت مراکز درمانی سازمان، مدل‌های پرداخت و چگونگی ارائه خدمات در سطوح مختلف، نقش مهمی در موفقیت این برنامه خواهد داشت و لازم است با همکاری نزدیک وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، چارچوب‌های اجرایی آن به‌صورت شفاف و یکپارچه پیش برود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین بر ضرورت تدوین سازوکار‌های مشترک برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: هدف مشترک همه دستگاه‌های دخیل در این برنامه، ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت، افزایش کارآمدی نظام ارائه خدمت و تحقق اهداف برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز با تأکید بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: موفقیت برنامه ملی پزشکی خانواده نیازمند اجماع، همراهی و هماهنگی همه ارکان نظام سلامت است و باید تمامی تصمیمات با محوریت منافع مردم و ارتقای کیفیت خدمات اتخاذ شود.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه بهداشتی کشور افزود: وجود هزاران مرکز و خانه بهداشت در سراسر کشور، بستر ارزشمندی برای اجرای این برنامه فراهم کرده است و می‌تواند در کنار ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی، زمینه ارائه خدمات یکپارچه، منظم و اثربخش را برای مردم فراهم سازد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین بر اهمیت طراحی سازوکار‌های مناسب برای مدیریت و پشتیبانی تیم‌های پزشکی خانواده تأکید کرد و گفت: استفاده از مدل‌های نوین پرداخت مبتنی بر عملکرد و کیفیت خدمات می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و اثربخشی برنامه کمک کند.

سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این نشست با اشاره به اهمیت جلب رضایت مردم در اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت: تمامی فرآیند‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شوند که دسترسی مردم به خدمات سلامت تسهیل شده و ارائه خدمات تخصصی و درمانی در چارچوب نظام ارجاع با کیفیت و رضایتمندی بیشتری انجام شود.

وی افزود: ظرفیت‌های موجود در سطوح مختلف ارائه خدمات سلامت می‌تواند نقش مؤثری در استقرار موفق نظام ارجاع ایفا کند و ضروری است ضمن حفظ اصول برنامه، انعطاف لازم برای پاسخگویی مناسب به نیاز‌های مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

مهندس طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایجاد بستر‌های اجرایی و قانونی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم برای استقرار سازوکار‌های تصمیم‌گیری و راهبری برنامه در سطح ملی انجام شده و بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف این برنامه فراهم شده است.

وی افزود: با همکاری نزدیک وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط، روند اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با جدیت دنبال می‌شود و این تعامل و هم‌افزایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف نظام سلامت و ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت ایفا کند.

در پایان این نشست، حاضران بر تداوم جلسات مشترک کارشناسی و مدیریتی، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تسریع در اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور تأکید کردند.