به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان، با هدف تشدید بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی در لنجان، بازرسان این شهرستان از سه انبار حاوی کالا‌های اساسی، روغن خودرو و نهاده‌های کشاورزی بازدید کردند.

در این انبار‌ها حدود پنج تن سم دفع آفات کشاورزی، دو هزارو دویست لیتر روغن خودرو و بیست تن کود شیمیایی یارانه‌ای قاچاق کشف شد.

وی ارزش این کالا‌های قاچاق را ۲۷ میلیارد ریال دانست و گفت: با دستور مقام قضایی محل نگهداری کالا‌ها تا زمان بررسی اسناد و مدارک و تکمیل تحقیقات مهروموم شد.