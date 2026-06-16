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سه انبار حاوی کالاهای مظنون به قاچاق در شهرستان لنجان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان، با هدف تشدید بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در لنجان، بازرسان این شهرستان از سه انبار حاوی کالاهای اساسی، روغن خودرو و نهادههای کشاورزی بازدید کردند.
در این انبارها حدود پنج تن سم دفع آفات کشاورزی، دو هزارو دویست لیتر روغن خودرو و بیست تن کود شیمیایی یارانهای قاچاق کشف شد.
وی ارزش این کالاهای قاچاق را ۲۷ میلیارد ریال دانست و گفت: با دستور مقام قضایی محل نگهداری کالاها تا زمان بررسی اسناد و مدارک و تکمیل تحقیقات مهروموم شد.