صدور پروانه ساختمانی ۹۰ درصد واحدهای مسکن ملی در لرستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: عملیات اجرایی حدود ۱۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان آغاز شده است و بیش از ۹۰ درصد موفق به دریافت پروانه ساختمانی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در جلسه شورای مسکن لرستان اظهار کرد: برای ۱۰ درصد باقیمانده نیز مقرر شد سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها همکاری لازم را جهت تکمیل و تسریع روند صدور پروانههای ساختمانی انجام دهند.
مهدی مجیدی با اشاره به وضعیت تامین مالی پروژهها بیان کرد: تاکنون حدود ۷۰ درصد واحدها به شبکه بانکی متصل شدهاند و پرداخت تسهیلات برای آنها در حال انجام است، اما برای ۳۰ درصد باقیمانده نیاز به همکاری بیشتر بانکها وجود دارد تا روند پرداخت وام با سرعت بیشتری انجام شود.
مجیدی ادامه داد: تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی نقش مهمی در افزایش سرعت اجرای طرح های نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای در دست ساخت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساختهای مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن افزود: در بخش آب، برق و گاز نیز مقرر شده است با تأمین بخشی از اعتبارات از سوی دستگاههای اجرایی و انجام تعهدات سازمان برنامه و بودجه، اقدامات زیربنایی مطابق برنامه دنبال شود تا واحدهای مسکونی بدون مشکل به بهرهبرداری برسند.
مجیدی همچنین به مصوبه شورای مسکن استان در حوزه اجاره بها اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۷ قانون سامانه بازار زمین و مسکن و با توجه به نرخ تورم اعلامی، افزایش اجارهبها تا سقف ۳۰ درصد با هدف حمایت از مستاجران و کمک به تنظیم بازار مسکن تصویب شد.