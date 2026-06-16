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معاون شورای عالی قرآن با اشاره به استقبال مردم از انتشار دو نماهنگ «أملالنصر» و «أنتمالاعلون» گفت: این دو نماهنگ برای بازنواخت (پلیبک) از سوی عموم مردم در دسترس همگان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امکان بازنواخت دو نماهنگ «أملالنصر» و «أنتمالاعلون»«أملالنصر» و «أنتمالاعلون» عنوان دو نماهنگ قرآنی است که به موضوع جنگ تحمیلی سوم پرداخته و طی روزهای گذشته با انتشار در فضای مجازی و همچنین پخش از رسانه ملی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
محمدتقی میرزاجانی، معاون آموزش، پژوهش شورای عالی قرآن، تولید و انتشار این دو نماهنگ را حاصل تلاش همه اعضای قرارگاه قرآنی کشور دانست و گفت: پیش از انتشار این دو نماهنگ در فضای مجازی و پخش آن در رسانه ملی، شاهد رونمایی آنها با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم.
وی با اشاره به بازخورد مثبت و استقبال مخاطبان از این دو نماهنگ ادامه داد: گروههای همسرایی در صورت تمایل میتوانند با دریافت نسخه باکیفیت تصویری آنها از طریق مراجعه به فضای مجازی و کانالهای موجود در پیامرسانهای داخلی، نسبت به اجرای بازنواخت (پلیبک) آن در محافل و برنامهها به ویژه تجمعات شبانه مردمی در میادین و معابر، اقدام کنند.
میرزاجانی با قدردانی از فعالیت جهادی عوامل تولید این دو نماهنگ تصریح کرد: هر چند که هیچ کدام از آنها مایل به اعلام نامشان نبودند، اما باید از این عزیزان یاد کرد؛ مدیریت فنی نماهنگ «أملالنصر» را مهدی دغاغله به عهده داشته و ناصر دغاغله آهنگساز اثر است، ضمن آنکه تنظیم صوتی این نماهنگ نیز با استفاده از هوش مصنوعی از سوی سیدمهدی العلوی در کشور عراق به انجام رسیده است.
وی افزود: شعر این نماهنگ را مرتضی حیدری آلکثیر، شاعر آئینی کشورمان سروده که با حضور اعضای گروههای تواشیح منتخب از کشورهای ایران، عراق، لبنان، یمن و فلسطین اجرا و ضبط شده است.
مدیرعامل بنیاد قرآنیان اُسوه ادامه داد: در مورد نماهنگ «أنتمالاعلون» نیز باید از محمد مکرمی به عنوان آهنگساز یاد کنم که هماهنگی امور تولید صوتی آن را نیز به عهده داشته و کیومرث عبدی و علی زمانی، با او در بخش آهنگسازی همکاری کردند و در بخش اجرا و ضبط استودیویی هم محمد مکرمی، عرفان دریابک و مجید متولی مشارکت داشتهاند.
وی در پایان گفت: سه فراز تلاوت این اثر قرآنی از سوی احمد ابوالقاسمی، قاسم مقدمی و حمیدرضا احمدیوفا اجرا شده و تنظیم این نماهنگ را که مجموعه رسانهای حریم (مأوا) مجری طرح آن بوده، حسین نویان عهدهدار بود.