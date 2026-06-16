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مدیر بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر از تکمیل فاز عملیاتی، نصب ۳ هزار قلم تجهیزات پزشکی و صدور مجوز جذب ۴۶۰ نیروی انسانی برای آغاز به کار فاز نخست این مرکز درمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا رضائیانزاده، مدیر بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی (شهدای اسلامشهر)، در جلسه شورای برنامهریزی استان تهران که در اسلامشهر برگزارشد با اعلام آخرین وضعیت این ابرپروژه درمانی، اظهار کرد: پس از ماهها تلاش شبانهروزی در مجموعه وزارت بهداشت، استانداری و شبکه بهداشت شهرستان، فاز نخست بیمارستان به مرحله نهایی آمادگی برای بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به پایان کار تجهیز بیمارستان افزود: خوشبختانه بیش از ۳ هزار قلم دستگاه و ملزومات پزشکی از کوچکترین تا بزرگترین اقلام، در بیمارستان مستقر، نصب و راهاندازی شده است.
مدیر بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر در تشریح جزئیات آمادگی زیرساختی گفت: تجهیزات پشتیبانی شامل اثاثه اداری، تجهیزات مدرن آشپزخانه صنعتی، لندری و رخت شویخانه نیز به طور کامل تحویل و نصب شده است.
وی تاکید کرد: تمامی تاسیسات حیاتی مورد نیاز برای شروع به کار، از جمله سیستم اکسیژنساز، تانک عظیم اکسیژن و چیلرهای سرمایشی مورد نیاز در فصل گرما، تکمیل و آماده سرویسدهی هستند.
مدیر بیمارستان شهدای اسلامشهر، کلیدیترین معضل پیش روی راهاندازی را تأمین نیروی انسانی عنوان کرد و ابراز داشت: خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته، مجوز جذب ۴۶۰ نیروی استخدامی به نام این بیمارستان صادر شده است. در حال حاضر فراخوان، آزمون و مصاحبههای تخصصی در جریان است و هماکنون گروههای مختلفی مشغول طی مراحل گزینش هستند.
وی تأکید کرد: به محض صدور ابلاغ این عزیزان و استقرار در بیمارستان، شرایط بهرهبرداری فراهم خواهد شد.
رضائیان تصریح کرد: طبق برنامهریزی، فاز اول با راهاندازی درمانگاههای تخصصی برای پوشش بیماران سرپایی آغاز و همزمان آزمایشگاه مرجع، مرکز تصویربرداری پیشرفته و داروخانه بیمارستان نیز افتتاح میشود.
وی در خصوص تکمیل محوطه بیرونی نیز بیان کرد: با همت شهردار اسلامشهر، عملیات عمرانی محوطه تا ۹۰ درصد پیش رفته و تنها ۱۰ درصد شامل آسفالت نهایی باقی مانده که به سرعت در حال رفع است.
رضائیان از تکمیل سیستم فاضلاب سپتیک و مراحل نهایی راهاندازی تصفیهخانه مرکزی خبر داد و بیان کرد: هماهنگیهای فنی و کارشناسی میان کارشناسان ما و آب و فاضلاب شهرستان برای اتصال خروجی پساب انجام شده و منتظر دریافت خروجی اولیه برای تست نهایی دبی و کیفیت هستند.
مدیر بیمارستان شهدای اسلامشهر خاطرنشان کرد: با رفع این موارد جزئی، شاهد افتتاح رسمی یکی از مجهزترین مراکز درمانی استان تهران در اسلامشهر خواهیم بود.