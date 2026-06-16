به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی ۲-۲ مقابل نیوزیلند در دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در شرایطی که به دلیل تاخیر غیرموجه در فرآیند خروج مهدی طارمی و سعید الهویی در فرودگاه لس آنجلس با تاخیر به سمت تیخوانا پرواز کردند، ساعت ۱:۳۰ به وقت محلی وارد فرودگاه این شهر شدند.

در زمان بازگشت ملی‌پوشان به تیخوانا، مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون و سفیر ایران در مکزیک در فرودگاه به استقبال ملی‌پوشان رفته و ضمن خسته نباشید به آنها خوش‌آمد گفتند.