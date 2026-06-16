مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات ریل‌گذاری طرح چابهار_زاهدان تا پایان تیر به اتمام می‌رسد.

هوشنگ بازوند در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به پیشرفت ۹۲ درصدی این طرح افزود: با تکمیل ریل گذاری این پیشرفت فیزیکی این طرح به ۹۷ درصد می رسد.

بازوند گفت: با تکمیل عملیات ریل‌گذاری، بخش عمده‌ای از اقدامات اجرایی این طرح به پایان می‌رسد و مراحل باقی‌مانده نیز برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه شبکه ریلی کشور اظهار داشت: راه‌آهن چابهار–زاهدان یکی از طرح های راهبردی کشور و حلقه‌ای مهم در مسیر ریلی شمال–جنوب است که نقش مؤثری در اتصال بندر اقیانوسی چابهار به شبکه ریلی سراسری ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: بهره‌برداری از این مسیر علاوه بر تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر، ظرفیت ترانزیتی کشور را افزایش داده و زمینه توسعه مبادلات تجاری و دسترسی کشورهای منطقه به آب‌های آزاد را فراهم خواهد کرد.

بازوند تأکید کرد: تکمیل این طرح از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است و تلاش می‌شود با رفع موانع باقی‌مانده، هرچه سریع‌تر در مدار خدمت‌رسانی قرار گیرد.