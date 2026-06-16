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وضعیت ذخیره خون استان اصفهان بالاتر از شاخصهای استاندارد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: اصفهان از استانهای پیشتاز در شبکه ملی خونرسانی (پویش هجرت) است؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۷۳۵ واحد خون به دیگر استانها ارسال شده که بیش از ۲ هزار واحد آن در ایام نبرد رمضان به تهران فرستاده شد.
کیان دهراب پور افزود: از اول فروردین تا ۲۴ خرداد سال ۱۴۰۵، ۴۴ هزار و ۸۵۳ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردهاند که از این تعداد، ۳۷ هزار و ۷۹۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی گفت: همچنین تنها در روز ۲۵ خرداد، حدود ۲۲۵ واحد خون به بندرعباس ارسال شد و البته همچنان وضعیت ذخیره خون استان اصفهان بالاتر از شاخصهای استاندارد است.
کیان دهرابپور با اشاره به وضعیت مطلوب توسعه مراکز انتقال خون استان ادامه داد: در سه سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه از جمله اضافه شدن یک ماشین خونرسان و یک کامیونت به ناوگان ترابری و همچنین خرید تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی و پزشکی رخ داده است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان افزود: عملیات ساخت سردخانه پشتیبان نجفآباد به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در فرآیند انتقال خون استان، در سال ۱۴۰۴ آغاز شده و پیش بینی می شود، امسال به بهره برداری کامل برسد .
وی با قدردانی از نقش خیران در توسعه زیرساختها ادامه داد: امسال دوازدهمین مرکز اهدای خون استان با عنوان مرکز اهدای خون شهدای خطشکن قهدریجان در شهرستان فلاورجان به همت یک خیر ساخته و ۳۱ اردیبهشت افتتاح شد.
دهراب پور همچنین اعلام کرد: تا پایان سال ۱۴۰۵، با افتتاح مراکز جدید در شهرستانهای اردستان (همزمان با روز ملی اهدای خون در ۹ مرداد)، فریدن و مبارکه، تعداد مراکز فعال استان از ۱۱ به ۱۵ مرکز ارتقا خواهد یافت.
وی ادامه داد: تفاهمنامههایی نیز با هلال احمر و شبکه بهداشت برای راهاندازی مراکز سمیرم، تیران و کرون، نطنز و بادرود منعقد شده و ۲ مرکز جدید نیز با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی در مناطق ۵ و ۱۱ شهر اصفهان با همکاری شهرداری در حال احداث است.