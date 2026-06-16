رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اهمیت هویت‌بخشی به اراضی کشور گفت: یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه و سازمان ثبت، تثبیت مالکیت و هویت‌بخشی به اراضی در پهنه‌های مختلف است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،حسن بابایی در آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران، گفت: اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد مهران در پهنه‌ای حدود ۷ هزار هکتار و در قالب ۷ پلاک اصلی به منظور تثبیت مالکیت، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی این منطقه مرزی اهدا شد.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران با اشاره به پیگیری برخی مطالبات مردمی از جمله موضوع تردد خودرو‌های منطقه آزاد اظهار امیدواری کرد این موضوع نیز در آینده نزدیک با پیگیری‌های مستمر به نتیجه مطلوب برسد و با تداوم این روند، اخبار خوشایند و دستاورد‌های مهم‌تری از منطقه آزاد مهران در آینده منتشر خواهد شد.