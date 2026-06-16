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عوارض نوسازی شهرداری اصفهان مشمول تخفیف خوشحسابی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مبنای محاسبه عوارض نوسازی بر اساس ارزشهای معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است که هر سال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود و مبنای محاسبات شهرداریها قرار میگیرد.
احمدرضا مصور افزود: ارزشهای معاملاتی سالانه مورد بازنگری قرار میگیرد و امسال میزان تغییرات آن در مقایسه با سالهای گذشته چشمگیرتر بوده است.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در سامانههای محاسباتی شهرداری نیز پس از ابلاغ و تصویب ارزشهای معاملاتی ماده ۶۴، این ارقام به عنوان مبنای رسمی محاسبه عوارض اعمال میشود و بهطور طبیعی نتایج آن در قبوض صادرشده برای شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.
وی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای پرداخت بهموقع عوارض گفت: یکی از مواردی که شهروندان باید به آن توجه داشته باشند، جایزه خوشحسابی است، بر اساس ضوابط موجود، افرادی که عوارض نوسازی خود را در زمان مقرر پرداخت کنند، از ۳۰ درصد تخفیف برخوردار میشوند.
مصور ادامه داد: در صورتی که پرداخت عوارض در موعد مقرر اجرا نشود، این تخفیف ۳۰ درصدی حذف و مبلغ کامل عوارض برای ملک محاسبه خواهد شد؛ بنابراین بخشی از افزایش مشاهده شده در بعضی قبوض ممکن است ناشی از، از دست رفتن تخفیف خوشحسابی باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: تنها در برخی شرایط خاص و استثنایی و با طی فرایندهای قانونی و تصویب در مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون ماده ۷۷، امکان بررسی و تصمیمگیری درباره بعضی تسهیلات یا موارد ویژه وجود دارد.
وی از شهروندان خواست با پرداخت بهموقع عوارض نوسازی، ضمن بهرهمندی از تخفیف خوشحسابی، مدیریت شهری را در تأمین منابع پایدار مورد نیاز برای توسعه خدمات و اجرای پروژههای عمرانی و شهری یاری کنند