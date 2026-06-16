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معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۲۲۷ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در ۶ استان غرب کشور از جمله آذربایجان غربی در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به راهبرد دولت برای مدیریت بهینهی منابع آبی در استانهای مرزی گفت: در حال حاضر ۲۲۷ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در ۶ استان غرب کشور در دست اجراست که مراحل پایانی خود را طی میکند.
نیازی شهرکی افزود: در استان آذربایجانغربی نیز ۶۲ هزار هکتار شبکه فرعی در حال اجراست که بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، کل این طرح ها تا سه ماه آینده تکمیل و آماده بهرهبرداری کامل خواهند شد.
این مسئول خاطر نشان کرد: مدیریت منابع آبی در مناطق مرزی و ارتقای امنیت غذایی کشور از مهمترین اولویتهای دولت در اجرای این طرح های زیربنایی محسوب میشود