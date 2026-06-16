از پویش اصفهان منهای ۲۰ به منظور کاهش مصرف و مصرف بهینه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های مستمر از سال ۱۳۸۹ تاکنون را مهمترین چالش تأمین آب در استان دانست و گفت: با وجود کاهش جریان زاینده‌رود و شرایط دشوار منابع آبی، برنامه‌ریزی‌های اجرا شده و همراهی مردم، خدمات رسانی را بدون اختلال جدی ادامه داده است.

ناصر اکبری افزود: همزمان با هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، از گام دوم پویش «اصفهان منهای ۲۰» با شعار «۲۰ لیتر کمتر؛ برای تاب‌آوری بیشتر» رونمایی شد.

به گفته وی این پویش با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و جلب مشارکت عمومی برای عبور از روز‌های گرم سال، از شهروندان می‌خواهد روزانه ۲۰ لیتر از مصارف غیرضروری آب خود را کاهش دهند.

اکبری ادامه داد: کاهش مدت زمان استحمام، جلوگیری از باز ماندن شیر آب، تعمیر شیرآلات و فلاش‌تانک‌های دارای نشتی، استفاده بهینه از کولر‌های آبی و پرهیز از مصارف غیرضروری از جمله اقداماتی است که در قالب این پویش به شهروندان توصیه می‌شود.

مدیرعامل آبفای اصفهانهمچنین از شهروندان درخواست دارد باهدف ایفای مسئولیت اجتماعی خود، با پیوستن به این پویش و گزارش موارد هدر رفت آب یا استفاده از پمپ‌های غیرمجاز از طریق سامانه ۱۲۲، در حفظ پایداری تأمین آب استان مشارکت کنند.

اکبری با اشاره به وجود نخستین خانه فرهنگ کشور در اصفهان، از اجرای برنامه‌های فرهنگسازی در مدارس و دانشگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: شعار امسال این شرکت ۲۰ لیتر مصرف کمتر برای تاب‌آوری بیشتر نام‌گذاری شده است.

وی با اشاره به هفته صرفه‌جویی در مصرف آب (۲۵ تا ۳۱ خرداد)، افزود: مشارکت مردم در مدیریت مصرف، نقش کلیدی در عبور موفق از فصل گرما دارد، هر یک درجه افزایش دما بالاتر از ۳۵ درجه سانتیگراد، حدود پنج درصد مصرف آب را افزایش داده و فشار مضاعفی بر شبکه وارد میکند.

اکبری ادامه داد: با وجود پیش بینی تابستانی گرم، برنامه‌ریزی لازم اجرا شده و در صورت نبود حوادث غیرمترقبه شامل سیلاب و افزایش کدورت آب رودخانه، مشکلی در تأمین آب شرب پیش بینی نمی‌شود.

اکبری با اشاره به هزینه‌های سنگین نگهداری و بازسازی تأسیسات فاضلاب، به‌ویژه در شهر‌های اصفهان، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر، از اجرای برنامه‌های ویژه برای اصلاح و نوسازی شبکه‌ها خبر داد.

از سال گذشته، الگوی مصرف آب در استان بازتعریف شده و بر اساس شرایط اقلیمی، برای غرب استان (مناطق خنکتر) ۱۱ مترمکعب و برای شرق استان (مناطق گرمتر) ۱۴ مترمکعب در ماه تعیین شده است و مصرف بیش از الگو مشمول جریمه می‌شود.