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مدیر کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر لزوم طراحی سیاستهایی با نگاه جهانی، خواستار تخصیص پیوست قرآنی برای تمام خدمات مواکب و بهرهگیری از حکمرانی هوشمند در مسیر پیادهروی اربعین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کمیته قرآنی کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد اربعین، صبح امروز ۲۶ خردادماه با هدف بررسی سند سیاستگذاری و برنامهریزی فعالیتهای قرآنی در ایام اربعین حسینی در محل سازمان حج و زیارت برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین احمد احمدی، مدیر کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد مرکزی اربعین طی سخنانی با تأکید بر پیوند عمیق قرآن و نهضت کربلا اظهار کرد: بحث قرآن در اربعین از نهضت کربلا قابل تفکیک نیست، این دو درهم آمیخته است. به همین دلیل، همزمان با شکلگیری ستاد و سازماندهی امور اربعین، فعالیتهای قرآنی نیز مورد توجه جدی قرار گرفت.
مدیر کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به نگاه راهبردی رهبر شهید نسبت به اربعین گفت: ما در عرصه اربعین وامدار نگاه رهبر شهید هستیم. ایشان از سال ۱۳۵۲ در سخنرانیهای خود در مشهد، اربعین را «میعادگاه عاشقان» معرفی میکردند و میفرمودند اربعین محل اجتماع شیعیان است. همچنین تأکید داشتند که این سنت و آیین را حضرت زینب (س) تدوین و تثبیت کردند.
وی ادامه داد: این نگاه بلند رهبر شهید بود که بر غنا بخشیدن هرچه بیشتر به مراسم اربعین تأکید داشتند و معتقد بودند این مراسم باید هرچه پربارتر و پرمعناتر برگزار شود. بیتردید بخشی از این پربار شدن معنا، در گرو فعالیتهای قرآنی است.
احمدی با اشاره به ضرورت توجه به همه اقشار در برنامههای قرآنی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که بر آن تأکید داریم، ترویج مفاهیم قرآنی برای کودکان است. از این رو برای حضور فعالان قرآنی در اربعین نباید صرفاً قاریان را دید، بلکه لازم است برای همه گروهها پیوست قرآنی تهیه شود تا هر موکبدار و هر نوع خدمت ارائهشده در مسیر اربعین، دارای پیوست و هویت قرآنی مشخص باشد.
وی با اشاره به آثار مکتوب درباره پیوند قرآن و اربعین اظهار کرد: یکی از کتابهایی که درباره اربعین منتشر شد، کتاب «قرآن در کلام و نهضت حسینی» بود؛ در این کتاب ۲۲ آیهای که حضرت سیدالشهدا (ع) از مکه تا کربلا در سخنان، گفتوگوها و مواجهات خود با دیگران به آنها استناد و تلاوت میکردند، مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیر کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد مرکزی اربعین درباره ساختار تصمیمگیری در حوزه اربعین نیز گفت: در ستاد مرکزی اربعین، اصل بر هماهنگی میان دستگاههاست و تصویب سیاستها در شورای سیاستگذاری فرهنگی بینالمللی دفتر مقام معظم رهبری انجام میشود، در این شورا ۳۶ نهاد عضویت دارند.
وی با اشاره به اینکه پیشنویس سند جامع فرهنگی اربعین مراحل قابل توجهی از فرایند تصویب را پشت سر گذاشته است، گفت: در این سند نخستین بحث به قرآن اختصاص یافته و به عنوان یکی از اصول بنیادین مطرح شده است. در اصل نخست این سند، کانونی بودن قرآن، سنت و سیره نبوی در تمامی برنامهها و فعالیتها مورد تأکید قرار گرفته است.
احمدی با اشاره به همکاریهای مشترک ایران و عراق در عرصه فرهنگی اربعین بیان کرد: در ایران و عراق دو کمیته فرهنگی وجود داشت که اکنون در قالب یک ستاد مرکزی فرهنگی ادغام شده است، لذا تمام تصمیمگیریها و اجرا با همکاری دوستان عراقی انجام میشود. در ذیل این ستاد هشت کمیته فعال است که یکی از آنها کمیته قرآنی است. این کمیته مختص ایران نیست و طرف عراقی نیز در برنامهریزی و اجرا مشارکت دارد.
وی با اشاره به اینکه امسال تلاش میکنیم از کشورهای دیگر نیز برای حضور و مشارکت دعوت شود، تأکید کرد: از همین رو، سیاستها باید از اساس با نگاه جهانی طراحی و تدوین شوند. ابتکاراتی همچون «آیههای زندگی» میتواند در این مسیر کمککننده باشد و لازم است از ظرفیتهای آن بهره گرفته شود.
مدیر کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تجربه سالهای نخست برپایی موکبهای قرآنی گفت: در سالهای ابتدایی، با وجود برپایی موکبهای قرآنی، فعالیتهای شاخص و چشمگیری صورت نمیگرفت و گاه تنها نام موکب قرآنی مطرح بود، اما نگاه ما همواره بر حضور قاریان، تلاوت و گسترش فعالیتهای قرآنی استوار بوده است، رویکردی که میتواند سراسر مسیر اربعین را قرآنی کند.
احمدی افزود: امروز در شهرهای مختلف عراق، علاقهمندان بسیاری خواهان حضور قاریان ایرانی و برگزاری محافل تلاوت هستند؛ اما آنچه برای ما اصل محسوب میشود، نشان دادن پیوند و همافزایی قرآن و اهلبیت (ع) در تمامی برنامههاست.
وی در پایان با اشاره به فرمایش رهبر شهید مبنی بر اینکه «اربعین تجلی فضائل انسانی است»، اظهار کرد: اربعین نماد روشن مفاهیم و ارزشهای قرآنی است و ما نیز به عنوان خادمانی کوچک در خدمت این مسیر خواهیم بود. امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت عظیم بهرهمند شویم و زیر پرچم قرآن و سیدالشهدا (ع)، فضایی سرشار از معارف، معنویت و نشاط دینی فراهم آوریم.