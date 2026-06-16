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شهردار خرمآباد گفت: پلهای دوقلو قاضی و افلاک بر روی رودخانه خرم رود با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان ساخته میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار خرمآباد در آیین کلنگزنی پلهای دوقلوی قاضی و افلاک که در بالادست و پاییندست پل تاریخی صفوی واقع شدهاند اظهار کرد: امروز در نقطهای گرد هم آمدهایم که چندی پیش مورد تهاجم محور خبیث آمریکایی -صهیونیستی قرار گرفت؛ اما اینجا ایستادهایم تا فریاد بزنیم که ایران توقفناپذیر است و عمران، توسعه و آبادانی در این سرزمین هرگز متوقف نخواهد شد.
داریوش بارانی بیرانوند، افزود: این دو طرح که در بهبود ترافیک پهنه مرکزی شهر نقش راهبردی دارند بخشی از یک قرارداد بزرگ ۲.۲ همتی هستند که در دل جنگ و با تفاهمی استوار با قرارگاه خاتم منعقد شده است.
شهردار خرمآباد با اشاره به ابعاد این طرح افزود: این دو پل، تنها یک قطعه از نقشه بزرگتری هستند؛ نقشه ای که بزرگترین طرح بازآفرینی تاریخ شهر خرمآباد با محوریت مجموعه تاریخی قلعه فلکالافلاک را رقم میزند. تحولی اساسی که نهتنها گرهای ترافیکی پهنه مرکزی را میگشاید، بلکه چهره گردشگری و هویتی این شهر را برای همیشه دگرگون خواهد کرد.
بارانی بیرانوند با تشریح جزئیات مالی و اجرایی این طرح ها تصریح کرد: پل جنوبی به نام پل قاضی با سرمایهگذاری خانواده محترم قاضی و بر اساس وصیت مرحوم پدرشان ساخته میشود و پل بالادست با نام پل افلاک توسط شهرداری و با همراهی دولت محترم ساخته خواهد شد.
به گفته وی مجموع اعتبار این دو طرح ۳۵۰ میلیارد تومان است و طی بازه زمانی ۱۸ماهه به بهرهبرداری میرسند؛ اما همانند طرح های پیشین و با تلاش شبانهروزی، قول میدهم که این پلها را زودتر از موعد به مردم عزیز تحویل دهیم.
بارانی بیرانوند با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری از فصل کاری، خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی در بستر رودخانه خرمآباد میبایست پیش از آغاز بارشهای پاییزه به اتمام برسد، زیرا باتوجهبه پیشبینی سالهای پربارش، امکان فعالیت در فصل بارندگی وجود نخواهد داشت؛ لذا نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست تا از ظرفیت فصل تابستان برای پیشبرد هرچه سریعتر این طرحها استفاده کنیم.
وی در خصوص نوع سازه نیز توضیح داد: سازه این پلها از نوع بتنی با عمر مفید و طولانی است و دغدغههای فرسایشی که در سازههای فلزی مطرح است، در این طرح ها وجود ندارد. هرچند در مسیر اجرا، با برخی ملاحظات از سوی وزارت میراثفرهنگی روبهرو بودیم، اما خوشبختانه با مداخله و راهبری استاندار و مساعدت وزیر این موانع برطرف و امکان ادامه و تکمیل طرح فراهم شد.
شهردار خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه خیرسازی در خرمآباد، بیان کرد: تاریخ شهر خرمآباد هرگز از پروژههای خیرساز نصیب نبود؛ اما امروز در پاییندست این مراسم، دو پل خیریه، در بالادست، یک پل خیریه داریم و اینک چهارمین پل خیریه بر روی رودخانه خرمآباد کلنگ میخورد که نشان از برکت، همدلی و حس نوعدوستی مردم این دیار دارد.