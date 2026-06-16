همزمان با هفته جهاد کشاورزی، طرح لاینینگ و کانال آبرسانی روستای اوجی‌تلا در شهرستان قائم‌شهر با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته جهاد کشاورزی، طرح لاینینگ و کانال آبرسانی روستای اوجی‌تلا در شهرستان قائم‌شهر با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

رئیس جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اشاره به اهمیت این طرح در مدیریت منابع آب گفت: این پروژه در سطح یک‌هزار و ۳۰۰ متر مربع اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، آبرسانی به حدود ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستا با راندمان و بهره‌وری بیشتری انجام می‌شود.

صفری افزود: اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی منطقه انجام شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهبود سایر زیرساخت‌های بخش کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: عملیات شن‌ریزی جاده‌های بین مزارع روستای اوجی‌تلا نیز در دو مرحله برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

بخشدار مرکزی قائم‌شهر نیز با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه گفت: بخش مرکزی قائم‌شهر حدود ۳۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی را دربرمی‌گیرد که از این میزان، حدود ۱۸ هزار هکتار اراضی زراعی و نزدیک به ۱۰ هزار هکتار شالیزار است.

خنکدار با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های عمرانی در بخش کشاورزی افزود: پویایی اقتصاد کشاورزی منطقه نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست و با همکاری فرمانداری و جهاد کشاورزی، اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح‌های مرتبط در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به افتتاح این طرح تصریح کرد: امروز یکی از فاز‌های طرح لاینینگ اراضی کشاورزی به بهره‌برداری رسید و تلاش می‌شود سایر پروژه‌های نیمه‌تمام و مورد نیاز روستا‌های بخش نیز در قالب فاز‌های بعدی تکمیل و اجرا شود.