۱۶۹ مجوز معدنی در استان اصفهان، از قطب‌های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: پارسال ۱۶۹ مجوز معدنی در استان صادر شد که از این تعداد ۴۲ مجوز مربوط به پروانه اکتشاف، ۳۷ مجوز گواهی کشف و ۹۰ مجوز نیز پروانه بهره برداری جدید و تمدیدی بود.

صادق کرمی افزود: هزینه عملیاتی و سرمایه‌گذاری پروانه‌های صادر شده در این مدت در بخش اکتشاف و گواهی کشف هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال و در بخش پروانه بهره‌برداری پنج هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال محاسبه شده است.

مدیرکل صمت استان اصفهان ادامه داد: با صدور و تمدید این تعداد پروانه بهره‌برداری زمینه اشتغال ۵۸۰ نفر در استان فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه این استان از نظر معادن جایگاه خوبی را در کشور از آن خود کرده است، افزود: حدود ۵۰ درصد معادن استان در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی فعالیت دارند و انواع سنگ‌های گرانیت، مرمریت و تراورتن‌های رنگی در این استان تولید می‌شود.

کرمی ادامه داد: استان اصفهان از نظر تعداد معادن فعال رتبه نخست، تعداد کل معادن دارای مجوز پروانه بهره‌برداری رتبه دوم، میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و میزان استخراج اسمی رتبه پنجم کشور را دارد.

وی گفت: همچنین در این مدت ۸۴ مجوز برداشت معادن، طرح‌های عمرانی، شن و ماسه رودخانه‌ای و خاک تونان به میزان استخراج سه میلیون و ۲۹۲ هزار تن صادر شده است.

اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور به شمار می‌آید.

این استان یکی از قطب‌های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور است و ۷۴۷ معدن فعال با اشتغال بیش از ۸۵۰۰ نفر و سرمایه‌گذاری ثابت ۶ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال دارد.

سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی ۸ درصد و رتبه این منطقه در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن کشور، اول و از نظر ذخایر معدنی، سوم است.