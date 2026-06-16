مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس از قلع و قمع ۵۰۹ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی منطقه «دیار تماشا» خبر داد و گفت با این اقدام، ۸۰ هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی زاده گفت: به منظور حفظ وحراست از اراضی کشاورزی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ‌ها، با اخذ دستورات لازم از دادستان شهرستان پردیس ۵۰۹ فقره ساخت و ساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، آلاچیق، محوطه سازی، استخر، تفکیک اراضی و اتاقک غیرمجاز در منطقه دیار تماشا شهرستان پردیس قلع و قمع شد.

وی افزود: با این اقدام قاطع و قانونی که همراه با صدور چندین نوبت اخطاریه قانونی و هشدار به سودجویان بود ۸۰هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی شهرستان پردیس آزادسازی شد که بزرگترین آزادسازی سالیان اخیر در این شهرستان به شمار می‌آید.

مهدی زاده با تأکید بر رعایت قانون گفت: از همشهریان محترم خواهشمندیم فریب سودجویان را نخورده و قبل از هرگونه فعالیت و ساخت وساز در اراضی کشاورزی حتماً اقدام به اخذ استعلامات مربوطه و مجوزات قانونی نمایند تا از ضرر و زیان‌های مالی بعدی جلوگیری شود.