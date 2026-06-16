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مجموع اراضی تجهیز شده به سامانههای آبیاری نوین شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در آذربایجان غربی به ۵۰ هزار هکتار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به بهره برداری از بزرگترین طرح آبیاری تحت فشار استان در شهرستان پیرانشهر و شمال استان گفت : با تکمیل این طرح، مجموع اراضی تجهیز شده به سامانههای آبیاری نوین شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی به ۵۰ هزار هکتار رسیده است.
محمدرضا اصغری با اشاره به پیشرفت قابلتوجه اجرای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در استان اظهار داشت: طی ۱۰ سال اخیر، اجرای ۶۲ هزار و ۵۰۰ هکتار طرح شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در دستور کار قرار گرفت که با بهرهبرداری از طرحهای جدید، ۵۰ هزار هکتار آن به مرحله عملیاتی رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه تاکنون در مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای این طرح ها انجام شده است، افزود: از این مبلغ، ۸۷۰ میلیارد تومان تنها به طرحهای اخیر در پایاب رودخانههای مرزی اختصاص یافته است.
اصغری تصریح کرد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باقیمانده از این طرح، در ماههای آتی به بهرهبرداری خواهد رسید تا تمامی ۶۲ هزار و ۵۰۰ هکتار برنامه مصوب، به شبکه آبیاری نوین متصل شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه توسعه کشاورزی تنها به تجهیزات محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: راهبرد ما برای ارتقای بازدهی تولید، ترکیبی از مکانیزاسیون، اصلاح الگوی کشت، توسعه زنجیرههای ارزش و تقویت نظام آموزش و ترویج کشاورزی است.
وی خاطر نشان کرد: علمیسازی بخش کشاورزی، محور اصلی برنامههای آتی ما برای پایدارسازی تولید و مدیریت بهینه منابع آبی خواهد بود.