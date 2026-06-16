پخش زنده
امروز: -
طرحهای شبکه آبیاری تحت فشار و زهکشی در ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، بیش از دو هزار طرح مختلف به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با دستور رئیس جمهور افتتاح شد. درآذربایجان غربی هم طرحهای شبکه آبیاری تحت فشار و زهکشی در ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی با حضور معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی به صورت نمادین درمهاباد به بهرهبرداری رسید.
صفدر نیازی معاون آب و خاک وزیرجهاد کشاورزی پس از افتتاح این طرحها با حضور در روستای قوپی باباعلی مهاباد، از نزدیک مشکلات کشاورزان این منطقه را جویا شد.
آذربایجان غربی به دلیل قرارگرفتن درحوضه آبریزدریاچه ارومیه، از استانهای هدف اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب و توسعه سامانههای نوین آبیاری به شمار میرود و اجرای این طرحها میتواند گام مؤثری درافزایش بهرهوری منابع آبی و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان باشد.