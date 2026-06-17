خوزستانی ها در شرایط گرمای هوا برای پایداری برق به پویش یک کولر کمتر و قرار همدلی بپیوندند.

صرفه جویی در مصرف برق، شرط پایداری شبکه توزیع و انتقال برق در روزهای گرم خوزستان

صرفه جویی در مصرف برق، شرط پایداری شبکه توزیع و انتقال برق در روزهای گرم خوزستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، بنابر اعلام شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در روزهای گذشته با ثبت ۹ هزار و ۱۲۰ مگاوات مصرف برق در خوزستان، حدنصاب مصرف شکسته شد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز اعلام کرد: در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف و بی‌توجهی به هشدار‌های صادرشده، برق مشترکان بدمصرف بدون هیچ‌گونه تشریفات و اغماض قطع خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما آبادان از آخرین، وضعیت فعلی شبکه توزیع برق گفت: از آنجایی که در خوزستان شاهد وقوع دما‌های بالای چهل و پنج درجه هستیم و طبیعتا این اتفاق سبب افزایش مصرف برق می‌شود.

حجت اله موسوی افزود: با توجه به افزایش مصرف برق به میزان سیزده درصد یعنی افزایش نسبت به سال قبل در خوزستان عدد جدید نه هزار و صد و دویست مگاوات به ثبت رسید که قطعا زنگ هشدار مصرف است.

از سویی همه نیرو‌های عملیاتی چه در بخش توزیع چه در بخش انتقال و نیروگاهی آماده کار و با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند و همچنان برق سراسر استان خوزستان پایدار است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط دمایی استان و ضرورت پایداری برق در خوزستان انتظار داریم هم استانی‌ها با پیوستن به پویش یک کولر کمتر و قرار همدلی و تنظیم دمای کولربر روی بیست و پنج درجه و استفاده نکردن از لوازم پرمصرف در ساعت اوج مصرف برق و همچنین استفاده از روشنایی طبیعی در روز ما را در پایداری شبکه برق یاری کنند.