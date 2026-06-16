اقامه عزای حسینی در هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی در خراسان جنوبی
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از فعالیت هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی برای برگزاری عزاداریهای محرم و صفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: هر شب تعدادی هیات ضمن عزاداری و خون خواهی رهبر شهید، میزبانی از دلدادگان حسینی در اجتماعات میدانی شبانه را نیز برعهده دارند.
حجت الاسلام سالاری مکی افزود: با توجه به شرایط موجود، محرم امسال با رویکرد متفاوت و شعارِ "در خیمه یحسینایم، خونخواه و جانفداییم" و با رویکرد تبیینی برگزار میشود.
وی گفت: محتوا، روایت فتح و خط محوری در محرم امسال حائز اهمیتتر از قبل است و ایران حرم و مردم پاسبان این حرماند و مردم ذیل این پرچم از مظلومان جهان و خونخواهی رهبر شهید دفاع میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: از افرادی که پیگیر خدمترسانی و برپایی موکب هستند میخواهیم برای دریافت مجوز و تسهیل فرآیند خدمترسانی با مجموعههای مرتبط هماهنگی داشته باشند.
حجت الاسلام سالاری مکی گفت: در محرم امسال بیش از هزار و ۵۵۰ مُبلغ و مبلغه در سطح استان داریم.